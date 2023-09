E’ un ritorno in pista da urlo per il team Motopark, che porta a casa tutto nella tappa austriaca di Spielberg, palco del quinto round stagionale di EF Open. La squadra teutonica cala il tris: due successi per il leader Noel Leon e gara-3 che va a Cian Shields.

Un solo podio per il nostro Francesco Simonazzi (che proprio un anno fa su questo circuito aveva colto la sua prima vittoria), in un weekend che poteva decisamente essere migliore: il portacolori BVM Racing non va oltre il quarto posto nella prima manche. Chiude secondo la manche “di mezzo” ed è quinto in gara-3 (penalizzato con 2 secondi sul tempo finale per essere andato oltre i limiti della pista).

MOTOPARK INARRESTABILE

Un weekend a Spielberg all’insegna del team Motopark, che torna a casa con il bottino pieno. Due successi su tre vanno infatti a Noel Leon, che aumenta così il proprio distacco dagli inseguitori in classifica e vede il titolo avvicinarsi sempre più.

Una prima corsa dominata dall’inizio alla fine per il messicano #19, che mette dietro il compagno di squadra Cian Shields e un ottimo Joshua Dufek al debutto con CryptoTower Racing.

Leon ha dovuto sudare di più in Gara-2: dopo essere scattato indietro compie un’ottima rimonta, animata con una bella bagarre vinta nei confronti di Dufek.

L’alfiere di Motopark nelle ultime fasi di gara è anche stato baciato dalla fortuna, in quanto sembrava non avere possibilità di andare oltre il terzo posto. Un contatto fa uscire di scena Bryce Aron, che lottava per la leadership nei confronti di Simonazzi.

Il pilota si è trovato così, a pochi giri dal termine, incollato agli scarichi del nostro portacolori, che è riuscito a superare abilmente e vincere. Una corsa che indubbiamente ha avuto dell’incredibile, poiché nessuno si aspettava tanti colpi di scena e una vittoria come quella colta dal leader della categoria.

A completare il podio di gara-2 troviamo Simonazzi e un ottimo Charlie Wurz, al debutto con CryptoTower sul circuito di casa.

Nell’ultima manche, a farla da padrone è stato Cian Shields, dominatore dal primo giro alla bandiera a scacchi. Lo scozzese regala così una fantastica tripletta al proprio team, che festeggia anche Noel Leon, secondo al traguardo. Troviamo quindi Joshua Dufek, che sale ancora una volta sul podio.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Noel Leon allunga in classifica, dopo un incredibile weekend austriaco, che lo porta a +60 su Cian Shields (217), nuovo rivale per la lotta al titolo dopo un fine settimana negativo per Bryce Aron. Proprio l’americano è adesso terzo in classifica a quota 208 punti, seguito da Simonazzi con 196 punti.

Nella classifica riservata ai rookie, a prendere il comando è Jakob Bergmeister, che supera Juju Noda, impegnata questo weekend in altri campionati. Il punteggio è 120 per il tedesco contro i 110 per la giapponese.

Motopark infine è leader della classifica dei team, con 227 punti, contro i 107 di CryptoTower Racing e BVM Racing al terzo posto a quota 71. Appuntamento a Monza, la prima delle due tappe italiane, per il 23 e 24 settembre con il terzultimo round stagionale.

Giulia Scalerandi

