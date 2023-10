Cian Shields e Noel Leon si sono spartiti il bottino del fine settimana al Mugello, seconda tappa sul suolo italiano della EF Open. Dopo una gara-1 terminata con un quarto posto, lo scozzese mette le mani sulla quarta vittoria stagionale in gara-2, mentre Leon (vincitore della prima manche) arpiona virtualmente il titolo. Buon weekend per Francesco Simonazzi: autore del secondo posto nella prima gara, in gara-2, nonostante le belle battaglie in pista, il portacolori BVM non va oltre il quinto piazzamento.

GARA-1: LEON CONQUISTA IL SUCCESSO

Weekend da…quasi eroe per Noel Leon, che conquista la settima gara stagionale (nella prima manche) e strappa la terza posizione a Revesz sul traguardo (nella seconda manche), dopo una bagarre accesissima con gli avversari e una discreta rimonta per tutto l’arco dei 17 giri di gara.

Il messicano, leader del campionato, con la vittoria in gara-1 e il risultato in gara-2 ha i punti necessari per la certezza aritmetica del titolo. Il messicano ha dimostrato grinta in questo weekend insolito (con sole due manche anziché tre) sul tracciato di proprietà della Ferrari.

Parlando della gara, peccato per Charlie Wurz che, dopo aver ottenuto la pole in gara-1, esce quasi subito di scena, regalando di fatto il successo proprio a Leon, che aggiunge punti pesanti in bacheca. Dopo un ottimo esordio nella Serie, il figlio dell’ex F1 Alex è rimasto un po’ nell’ombra. Dopo l’uscita in gara-1, nella seconda manche non è riuscito a riscattarsi, conquistando solo il sesto posto.

SHIELDS DOMINA GARA-2, CON IL CAMPIONATO ARITMETICAMENTE ASSEGNATO

Ottima seconda manche per Cian Shields: quarto successo stagionale al termine di una corsa praticamente perfetta. Lo scozzese, diretto rivale di Leon, porta a casa un’altra vittoria. Grazie ad un sorpasso nelle prime fasi di gara, Shields è capace di liberarsi subito di Revesz, per scappare letteralmente e dominare la mezz’ora di gara. Il pilota d’oltremanica è in grado di costruire un margine incredibile di quasi sette secondi con il secondo classificato Joshua Dufek, che continua a fare bene dopo il suo esordio avvenuto a Monza.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE

Leon resta al comando dopo un altro ottimo fine settimana di gara: il messicano, portacolori di Motopark, comanda la classifica con 367 punti. Sale in seconda piazza Cian Shields, a quota 275, grazie ad un buon weekend. Scende di conseguenza al terzo posto il nostro Simonazzi, fermo a quota 262, quindi Aron con 238 punti. Gran finale dunque a Barcellona (dal 20 al 22 ottobre): tre manche e tanti punti da assegnare, che saranno cruciali per determinare le posizioni di rincalzo del 2023.

Giulia Scalerandi

