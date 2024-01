Inizia con la 24h di Dubai una nuova stagione di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. Partiamo dal Medio Oriente con il classico appuntamento valido per la 24H Series, prova che si sarebbe dovuta svolgere originariamente due settimane fa.

Spazio anche al North America con l’opening round dell’IMSA Michelin Pilot Challenge in quel di Daytona, competizione che ha preceduto di qualche ora l’attesissima Rolex 24 valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

24H Series, 24h Dubai: Eastalent Racing sbanca con Audi

Prima affermazione per Eastalent Racing nella 24h di Dubai dopo una prestazione semplicemente perfetta. La squadra austriaca festeggia con Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Mike Zhou/Gilles Magnus ed Audi, marchio che aveva già saputo primeggiare per ben tre volte negli ultimi anni.

Victory in Dubai: After 2016, 2019 and 2022 the Audi R8 LMS celebrated its fourth overall win in the @24HSERIES Dubai 24Hours. The Eastalent Racing Team from Austria was in the lead with the #54 Audi R8 LMS for 493 of the 603 laps.#PerformanceIsAnAttitude #GT3 #24HDubai pic.twitter.com/0InbvWLAuy — Audi Sport (@audisport) January 28, 2024

Il team che ha perso per un soffio l’ultima edizione dell’International GT Open ha fatto la differenza amministrando la scena a lungo. Rinat Salikhov/Sergei Borisov/Victor Shaytar/Sven Müller (Proton Huber Competition Porsche) e Carl Cavers /Lewis Plato/Jack Barlow/Jacob Rattenbury (Century Motorsport BMW) hanno concluso il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza con un netto scarto dai vincitori.

L’ultima formazione citata, dopo la delusione della 6h di Abu Dhabi di settimana scorsa, ha vinto in PRO Am davanti alla riconoscibile Porsche #95 di Manamauri Energy by Ebimotors, campioni della specifica graduatoria del 24H Series Middle East con Fabrizio Broggi/Sabino de Castro /Sergiu Nicolae/Cosimo Papi.

Prossima manifestazione per quanto riguarda la 24H Series in Italia al Mugello per il tradizionale primo appuntamento europeo della stagione. GT3, GT4 e non solo torneranno in azione nella caratteristica location toscana, prima sfida in Italia prima di un particolare round in quel di Misano Adriatico a luglio.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Daytona: Porsche vince al risparmio

Riley Dickinson /Michael McCarthy/Brady Golan vincono con Porsche e Kellymoss with Riley #91 la prima tappa dell’IMSA Michelin Pilot Challenge a Daytona. Il risparmio di carburante ha fatto la differenza al termine delle quattro ore previste, una prova ricca di colpi di scena che ha preceduto di un giorno la 62ma edizione della Rolex 24.

Tutto si è deciso all’ultimo giro, tutti i protagonisti hanno infatti dovuto fermarsi in pit road per un ultimo rabbocco di carburante. Le due BMW di Turner Motorsport, la M4 GT4 di Random Vandals Racing e la Mercedes #57 di Winward Racing hanno ceduto il testimone alla Porsche #91 di Kellymoss with Riley, team che aveva deciso di inserire più benzina rispetto ai rivali prima dell’ultimo restart scommettendo un un passaggio extra in pit road.

Il campione in carica della Porsche Carrera Cup North America Dickinson ha condotto in solitaria l’ultimo decisivo passaggio, il texano ha primeggiato respingendo il disperato ritorno della Mercedes AMG GT4 #57 di Bryce Ward/Daniel Morad.

Matt Plumb/Owen Trinkler (Team TGM Aston Martin #46) concludono il podio davanti a Dillon Machavern/Robert Megennis (Turner Motorsport BMW #95) e Francis Selldorff/Robby Foley (Turner Motorsport BMW #96), assoluti protagonisti beffati nel finale.

Anche in TCR la gestione del ‘fuel’ è stata una variabile da tenere in considerazione. Chris Miller/Mikey Taylor (JDC-Miller MotorSports Audi #17) non sono stati traditi e dopo una rimonta dall’ultima piazza hanno colto una meritatissima affermazione davanti a Preston Brown /Denis Dupont/ Nick Looijmans (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian Hyundai #76) e Mason Filippi/Mark Wilkins (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian Hyundai #98).

Piccola pausa ora per l’IMSA Michelin Pilot Challenge, categoria riservata a GT4 e TCR che tornerà protagonista in quel di Sebring a metà marzo.

Nella prossima puntata…

Per la prossima puntata resteremo in America in quel di Daytona per la prima tappa di NASCAR Xfinity e Truck Series. Ci ritroveremo quindi a metà febbraio, nel frattempo però restate sintonizzati con le tre gare in Medio Oriente dell’Asian Le Mans Series (Dubai ed Abu Dhabi) e la 12h di Bathurst valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Luca Pellegrini

Foto. 24H Series