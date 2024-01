Per il secondo anno consecutivo Ducati Corse si svela a “Campioni in Pista“, la manifestazione che si svolge a Madonna di Campiglio. Sia Ducati Lenovo Team che Aruba.it Racing – Ducati hanno tolto i veli alle Desmosedici GP24 e alle Panigale V4R, nella speranza di ripetere un 2023 da dominatori.

PARLA DOMENICALI: “UN 2023 STORICO, MA NEL 2024…”

Ad aprire le danze è Claudio Domenicali: “Lo scorso anno abbiamo celebrato una stagione fenomenale, ma nel 2023 siamo riusciti a fare ancora meglio. Mai nessuna casa motociclistica aveva vinto sia in MotoGP che nel WorldSBK per due anni consecutivi: abbiamo fatto la storia. Nel 2024 potremo contare su due team solidi come Ducati Lenovo Team e Aruba.it Racing, i quali dovranno affrontare una sfida ulteriore: le concessioni in MotoGP e il peso minimo nel WorldSBK“.

LUIGI DALL’IGNA: “ABBIAMO FATTO UNO STEP DI MOTORE”

Incalzato dal commentatore di SKY Sport MotoGP Guido Meda, il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna ha preso la parola: “Il test di Valencia è sempre particolare: ci concentriamo sul motore, una delle cose che poi verrà sigillato per tutta la stagione. Negli ultimi anni abbiamo fatto fatica a migliorare le prestazioni del motore, ma credo che quest’anno abbiamo fatto un piccolo step. L’inizio della stagione è sempre il periodo più difficile: crediamo di aver fatto un buon lavoro, ma a Sepang ci sarà il giudizio dei piloti, che è quello più importante“.

BAGNAIA E BASTIANINI IN CORO: “CONTENTI DELLA GP24”

Dopo aver finalmente svelato le Desmosedici GP24 che daranno battaglia a partire da Marzo nel campionato MotoGP, è finalmente arrivato il momento di dare spazio ai piloti. Come non partire dalle dichiarazioni di Francesco Bagnaia, fresco bi-campione del Mondo MotoGP: “Di solito a Valencia non si sentono troppe differenze di motore, ma c’è stato uno step e ne sono molto contento: abbiamo un’ottima base. La concorrenza sicuramente sarà tosta, soprattutto in casa dato che saranno ben otto le Ducati in pista. Dobbiamo imparare a star tranquilli in certe situazioni per riconfermarci campioni“.

Enea Bastianini si affaccia ad un 2024 di riscatto dopo una stagione caratterizzata dagli infortuni: “Nel 2023, nonostante abbia gareggiato poco, ho imparato molto su me stesso e sulla moto. Quello di Valencia è stato un piccolo cambiamento, ma si è fatto sentire. Sono sicuro che a Sepang ci saranno altre novità interessanti. Ho bisogno di fare dei test, dato che l’anno scorso non ho avuto la possibilità di cucirmi la moto addosso. Mi sento pronto, sto bene fisicamente e sono carico per l’inizio del 2024“.

PRESENTATO ANCHE IL TEAM ARUBA.IT RACING – DUCATI

Madonna di Campiglio ha dato il benvenuto anche al team Aruba.it Racing – Ducati, il quale ha cambiato un pilota rispetto al 2023. Oltre al confermatissimo iridato Álvaro Bautista, la squadra potrà godere delle prestazioni del campione del Mondo WorldSSP Nicolò Bulega. Lo spagnolo sarà alla ricerca del terzo iride con Borgo Panigale, che potrà contare anche sul supporto di Monster Energy sulle proprie carene: “Questa nuova stagione sarà una grande sfida, visto i tanti cambiamenti che dovremo affrontare. Bulega è un pilota giovane con tanta fame: mi sta spingendo a dare il meglio, sono sicuro che sarà una bella squadra. Il regolamento tecnico non va a mio favore, ma stiamo lavorando per cercare di ripeterci“.

Nicolò Bulega sarà un debuttante d’eccezione nella categoria: “Ho sempre visto questa presentazione da lontano quando ero piccolo, è un onore essere qui come pilota Ducati. Sarà tosta avere Bautista in squadra, ma sono contento perché imparerò molto da un pilota esperto e vincente come lui. Abbiamo aspettative importanti per questa stagione. Sono certo che possiamo fare bene. Il pacchetto che abbiamo a disposizione è eccellente, io sono molto carico e cercherò di dare il massimo fin da subito“.

Valentino Aggio

