Per la seconda puntata di ‘A Ruota Libera’ ci spostiamo a Dubai con il primo doubleheader valido per l’Asian Le Mans Series (ALMS), campionato organizzato da ACO che consegnerà gli ultimi inviti per la 24h Le Mans.

La battaglia non è mancata in Medio Oriente, due competizioni si sono svolte nel noto impianto arabo che ad inizio anno aveva accolto la caratteristica 24H valida per la 24h Series (Creventic). La battaglia continuerà settimana prossima con le ultime due sfide in quel di Abu Dhabi.

Gara 1, ALMS Dubai: Algarve e BMW iniziano al meglio la stagione

Algarve Pro Racing #25 ha vinto con una strategia perfetta la race-1 di Dubai dell’Asian Le Mans Series. Kyffin Simpson/John Falb/James Allen hanno tagliato per primi il traguardo primeggiando davanti a Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven (DKR Engineering #3) e Nikita Mazepin/Goncalo Gomes/Neel Jani (99 Racing #98).

BMW, invece, domina la scena dalla pole-position con Nicky Catsburg/Chandler Hull/Thomas Merrill (Walkenhorst Motorsport #34/BMW), mentre Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne (MV2S Racing #29) hanno avuto la meglio in LMP3 dopo una bella sfida contro Graff Racing.

LMP2, ALMS Dubai: Algarve svetta nel finale

L’ultima ora è stata decisiva, Algarve Pro Racing ha avuto la meglio solamente nelle battute conclusive. La compagine portoghese ha infatti dovuto recuperare terreno dopo una prima parte negativa, fatto non banale in una LMP2 ricca di protagonisti.

John Falb si è ritrovato davanti a Charlie Eastwood #3 a meno di sessanta minuti dalla fine, irlandese che non è riuscito a fronteggiare la riconoscibile Oreca 07 Gibson #25. Terza piazza, invece per 99 Racing #98, squadra che con Nikita Mazepin e Neel Jani ha avuto la meglio su Mathias Beche/Rodrigo Sales/Ben Hanley (Nielsen Racing #24).

La race-1 non ha sorriso ad Inter Europol Competition. Giornata da scordare per la compagine polacca, un danno alla sospensione sinistra nel finale ha rovinato una discreta prova da parte di Charles Crews/Nolan Siegel/ Christian Bogle. Menzione d’onore per il primo dei tre piloti citati, autore della pole-position in entrambe le gare.

Inizio non perfetto dell’ALMS 2023 anche per COOL Racing #37, squadra elvetica che dopo pochi minuti ha dovuto arrendersi in seguito ad un contatto nel primo settore con l’Aston Martin #77 di D’Station Racing (GT3).

LMP3 Dubai race-1, MV2S Racing #29 a segno al debutto

Debutto e vittoria in LMP3 per MV2S Racing #29 con per Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne. Il tridente citato ha avuto la meglio su Fabrice Rossello /Xavier Lloveras /François Hériau (Graff Racing #8), protagonisti assoluti nella parte centrale della gara dopo l’uscita di scena di WTM by Rinaldi Racing #11 e Nielsen Racing #4.

La 4h di Dubai in classe LMP3 è stata dominata nella prima ora da parte della già citata Duqueine D-08 #11 di WTM Racing. Torsten Kratz, autore della pole, ha dovuto arrendersi per un problema alla trasmissione, il tedesco ha ceduto il passo ad Inter Europol Competiton.

Anche i polacchi dovranno presto alzare bandiera bianca con un pit molto lento, una fase che cronologicamente ha preceduto l’ascesa di Nielsen Racing. Tony Wells/Matt Bell sembravano poter allungare sui rivali, ma una problema elettronico a poco più di 1h dalla fine ha ribaltato la situazione generale.

Graff Racing #8 hanno preso momentaneamente il controllo della sfida araba, Fabrice Rossello /Xavier Lloveras /François Hériau hanno dovuto accontentarsi nel finale della seconda piazza d’onore alle spalle di Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne. Finale in crescita per questi ultimi, meritatamente a segno durante una race-1 che ha visto sul terzo gradino del podio anche CD Sport #1 conMichael Jensen/ Nick Adcock/Valdemar Eriksen.

GT3, BMW e Walkenhorst Motorsport a segno su Mercedes in gara-1

BMW e Walkenhorst Motorsport dominano la scena e vincono dalla pole con Nicky Catsburg/Chandler Hull/Thomas Merrill. Gestione perfetta della competizione per il terzetto citato, a segno davanti a Luca Stolz/Martin Konrad/Al Faisal Al Zubair (HRT #7/Mercedes) ed a Raffaele Marciello/Florian Scholze/Fabian Schiller (Getspeed #10/Mercedes).

Non c’è stata storia in GT3, BMW ha mostrato un passo nettamente superiore durante l’intero arco di gara. La strategia è stata protagonista, Walkenhorst Motorsport ha dovuto difendersi dai vari attacchi dei rivali che hanno tentato di sorprendere il costruttore bavarese.

Quasi tutti hanno dovuto fare i conti con il carburante nei minuti conclusivi, BMW ha meritatamente vinto davanti alla già citata AMG GT3 #7 di HRT e la Mercedes #10 di Getspeed. Out la temibile AMG #72 di Hub Auto Racing di Liam Talbot/Jules Gounon/Ollie Millroy, mentre è da rimarcare la discreta prova delle varie Porsche iscritte con i colori di Herberth Motorsport, rispettivamente presenti nella graduatoria finale dalla quarta alla sesta piazza.

Gara-2, ALMS Dubai: Inter Europol rimonta e vince, BMW si conferma

Inter Europol Competition ha vinto la race-2 di Dubai dell’Asian Le Mans Series dopo una bellissima rimonta. Charles Crews/Nolan Siegel/ Christian Bogle #43 hanno avuto la meglio su Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Ayhancan Güven (DKR Engineering #3) e Mathias Beche/Rodrigo Sales/Ben Hanley (Nielsen Racing #24) mentre in GT3 è arrivata la puntuale conferma di BMW che ha ‘regalato’ un giro a tutti gli avversari.

Inter Europol svetta, Algarve Pro Racing mantiene il comando del campionato

In LMP2 il via è stato più che mai intenso con un testacoda da parte di Inter Europol Competition dopo un contatto con l’Oreca #23 di United Autosports. Gli americani hanno tentato di allungare sulla concorrenza, una missione non riuscita.

Due Safety Car, entrate in due distinte occasioni per rimuovere la Ligier #17 di COOL Racign (LMP3) e l’Aston Martin #65 di Viper Niza Racing (GT3), hanno ricompattato il gruppo ed hanno permesso ad Inter Europol di tornare pienamente in corsa per la vittoria. Tanta sfortuna, invece, per Algarve Pro Racing che in seguito ad problema tecnico hanno perso contatto con i migliori.

John Falb ha alzato bandiera bianca, mentre Inter Europol Competition tornava all’attacco con Nolan Siegel. L’americano attaccherà l’Oreca #3 di DKR Engineering che con Charlie Eastwood dovrà alzare bandiera bianca a meno di sessanta minuti dalla fine. Nulla da fare per l’irlandese che dovrà accontentarsi della seconda posizione con un ampio margine su Mathias Beche/Rodrigo Sales/Ben Hanley (Nielsen Racing #24).

Il risultato di domenica è stato oltremodo significativo per la compagine polacca che ora dovrà confermarsi ad Abu Dhabi dopo il ritiro nella race-1. Prima gioia nella storia in LMP2 per Inter Europol Competition che in passato aveva vinto in ALMS ‘solamente’ in LMP3.

ALMS Dubai: LMP3, DKR Engineering regolano Graff

Tom van Rompuy/Valentino Catalano (DKR Engineering #5) regolano Fabrice Rossello /Xavier Lloveras /François Hériau(Graff Racing #8) in classe LMP3, categoria che ha vissuto una gara oltremodo interessante. Conferme anche da parte di Jerome de Sadeleer/Viacheslav Gutak/Fabien Lavergne (MV2S Racing #29), terzi all’arrivo e sempre leader della graduatoria overall.

Il team lussemburghese ha preso il potere nella seconda metà dell’evento dopo il forfait di WTM by Rinaldi Racing, squadra tedesca che ha perso contatto dai migliori in seguito ad un problema tecnico dopo aver controllato le prime concitate fasi.

MV2S Racing #29 ha tentato in tutti i modi di tenere il secondo posto, una missione non riuscita. Graff Racing ha infatti avuto la meglio grazie a Lloveras, iberico che nell’ultimo stint ha fatto la differenza su Lavergne.

ALMS Dubai: BMW concede il bis in GT3, Molina e Marciello regalano spettacolo

Due su due per Nicky Catsburg/Chandler Hull/Thomas Merrill (Walkenhorst Motorsport #34/BMW) in GT3, dominatori assoluti con un giro di vantaggio sulla concorrenza. Bottino pieno per il costruttore teutonico che oltre alle due affermazioni ha saputo cogliere anche due bellissime pole nella giornata di sabato.

La battaglia per la testa è stata viva solamente nelle prime fasi, Catsburg ha messo in chiaro la situazione da metà sfida in poi. Mercedes e Ferrari si sono messi all’inseguimento della riconoscibile M4 GT3 #34, modello che non aveva mai vinto all’interno di una serie ACO (Le Mans Cup/ALMS/WEC/ELMS).

Raffaele Marciello/Florian Scholze/Fabian Schiller (Getspeed #10/Mercedes) hanno tagliato il traguardo al secondo posto davanti a Miguel Molina/ Stefano Constantini / Simon Mann (AF Corse #21/Ferrari). Bellissima lotta nel finale tra questi ultimi due equipaggi con Marciello che ha saputo avere la meglio su Molina che per parecchi giri ha tentato invano di respingere l’elvetico.

Nella prossima puntata…

Come già detto anche la prossima puntata sarà incentrata sull’Asian Le Mans Series che correrà a Yas Marina per l’epilogo del campionato. Contemporaneamente, invece, torneremo a Daytona per il via della NASCAR Xfinity e della Truck Series, eventi che si svolgeranno in concomitanza con la mitica Daytona 500 della NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini