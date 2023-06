Porsche e Lamborghini ci riprovano a Zandvoort, tracciato che dopo una breve pausa torna ad accogliere il DTM. La nota categoria tedesca affronta la prima trasferta all’esterno della Germania, la seconda sarà a settembre in Austria a Spielberg.

In Olanda ci sarà da divertirsi dopo l’interessante opening round di Oschersleben. Lamborghini e Porsche, rispettivamente con Franck Perera e Christian Engelhart, hanno saputo imporsi per ora, il giovane esordiente Tim Heinemann è il leader del campionato con 42 punti all’attivo.

Il #9 di Toksport WRT (Porsche) detta il passo grazie ai due podi conquistati nella prima uscita dell’anno, l’esordiente assoluto del DTM precede Perera (32p), Engelhart (32p), Thomas Preining (24p) e Ricardo Feller (22p)

Porsche e Lamborghini hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato, la musica potrebbe cambiare a partire dal fine settimana che ci apprestiamo a commentare, un tracciato ben conosciuto da tutti i protagonisti.

BMW, Mercedes ed Audi tentano subito di rifarsi, attenzione a Ferrari

BMW, Mercedes ed Audi provano subito a rifarsi dopo la mediocre prestazione dello scorso mese. Sheldon van der Linde guida l’armata bavarese con la propria M4 GT3 #1 del Team Schubert Motorsport, mentre Mercedes si ripresenterà protagonista con Maro Engel (Team Landgraf #48) e Luca Stolz (Team HRT #4).

Attenzione speciale anche in casa Audi sulle due auto di ABT con Kelvin van der Linde #3 e Ricardo Feller #7. Il sudafricano e lo svizzero inseguono in compagnia di Mattia Drudi (Tresor Orange1 #40) in un fine settimana che potrebbe vedere all’attacco anche la Ferrari che purtroppo non potrà contare su Jack Aitken.

Il britannico di Emil Frey, sostituito da Albert Costa, sarà infatti a Watkins Glen per la 6h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, mentre il tedesco René Rast (Schubert Motorsport #33/BMW) cederà per un evento il testimone a Dries Vanthoor vista la concomitanza con la prova di Formula E in North America (Portland).

Due gare come sempre caratterizzeranno il fine settimana, entrambe le competizioni si terranno sulla distanza dei 60 minuti e non sui 55 come accaduto negli ultimi anni. Il via della race-1 sabato alle ore 13.30.

Luca Pellegrini

Foto. ADAC Motorsport – Gruppe C Photography