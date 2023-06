Ricardo Feller vince gara-2 a Zandvoort del DTM. Prima gioia per Audi Sport ed ABT della stagione, seconda in carriera per l’elvetico che ha concluso una prova praticamente perfetta davanti alla Thomas Preining ed a Luca Stolz, rispettivamente in scena su Porsche e Mercedes.

Audi contro tutti sin da subito nella gara-2 di Zandvoort

Ricardo Feller ( Abt Sportsline #7/Audi) ha tenuto la prima piazza allo spegnimento dei semafori davanti a Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf #48), perfetto alla staccata di curva 1 a superare Thomas Preining (Manthey EMA #91/Porsche).

I primi tre della graduatoria hanno salutato subito il resto della concorrenza, mentre Laurin Heinrich (KÜS Team Bernhard #75/Porsche) doveva arrendersi al deciso assalto da parte di Patric Niederhauser (Tresor Orange1 #84/Audi) e Marco Wittmann ( Project 1 #11/BMW).

Feller padrone della scena, Engel perde il podio

Ricardo Feller è rimasto padrone della scena anche nella seconda metà della competizione, Preining ha guardato da lontano la fuga dell’ex campione dell’ADAC GT Masters. Terza piazza finale, invece, per Stolz che per oltre 20 minuti ha dovuto respingere ogni ipotetico assalto da parte di Wittmann.

I due tedeschi hanno regalato emozioni nell’impegnativo tracciato olandese, il portacolori di Mercedes ha tenuto testa al #11 di Project 1. Quinta piazza conclusiva per Engel, tradito ai box da una sosta lenta che ha compromesso un fine settimana da incorniciare con una pole ed una vittoria.

Kelvin van der Linde (Abt/Audi) e Ayhancan Güven (KÜS Team Bernhard #24/Porsche) hanno completato nell’ordine una prova che ha visto l’assenza al vertice di Ferrari e Lamborghini. La casa bolognese è in ogni caso riuscita a recuperare terreno grazie all’ottima rimonta da parte di Mirko Bortolotti. 11mo posto per il trentino di SSR Performance che ha tagliato il traguardo alle spalle della BMW M4 GT3 #1 del sudafricano Sheldon van der Linde.

Tra due settimane si torna in azione a Norimberga, Thomas Preining è attualmente il leader del campionato con 4 punti di scarto su Feller. Porsche ed Audi conducono davanti a Frank Perera (SSR Performance/Lamborghini), attualmente terzo con 50 punti all’attivo.

Luca Pellegrini