Dopo quasi un mese di stop, il DTM torna protagonista al Nürburgring per una delle prove più famose dell’intero campionato. Regna l’incertezza alla vigilia di un nuovo atto della categoria tedesca che dopo sei gare non ha ancora trovato un leader capace di fare la differenza.

Preining può prendere le redini del DTM 2023 al Nürburgring?

La domanda è più che mai lecita, la risposta non è semplice. Thomas Preining si colloca però nuovamente in vetta al campionato alla vigilia di un round del DTM, una situazione che si è già presentata in vista dell’appuntamento di Norimberga di inizio luglio (8-9).

Il #91 di EMA Manthey ha vinto l’ultima corsa disputata ed attualmente conduce la categoria di ADAC con 88 punti contro i 78 di Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1/BMW), i 61 di Ricardo Feller (Abt #7/Audi) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf #48).

Tutti questi piloti hanno in comune almeno un sigillo nel DTM 2023 che per ora ha visto trionfare anche Franck Perera (SSR Performance #94/Lamborghini) e Christian Engelhart (Toksport #99/Porsche), rispettivamente davanti nella prima e della seconda sfida di Oschersleben.

Il DTM resta quindi più che mai imprevedibile in attesa di una gioia di Ferrari, nuovamente iscritta con Emil Frey Racing. Thierry Vermeulen #69 e Jack Aitken #14, assente in quel di Zandvoort per la concomitanza con la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, tornano all’assalto, per la 296 GT3 si tratterebbe di un nuovo traguardo da raggiungere dopo il clamoroso acuto alla 24h del Nürburgring dello scorso maggio.

Ricordiamo che l’appuntamento di questo week-end, come da tradizione, si svolgerà nella versione ‘Sprint’ del noto impianto tedesco e non nel disegno GP che solo settimana scorsa ha ospitato la tappa valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Come sempre entrambe le gare verranno proposte in diretta YouTube sul canale del DTM. Alle 13.30 è indetto l’appuntamento nella giornata di sabato ed in quella seguente, tutte le due prove verranno precedute dalle tradizionali qualifiche.

Luca Pellegrini