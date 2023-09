Prima vittoria da pilota BMW per René Rast, che dopo la pole position è stato capace di conquistare anche Gara-2 del DTM a Spielberg. Dopo aver sfiorato il podio nella gara di ieri, il portacolori del team Schubert Motorsport è stato l’assoluto protagonista della domenica, aggiudicandosi il primo trionfo stagionale. Sfortunato Mirko Bortolotti, la cui gara è stata compromessa fin dall’inizio per via di una foratura.

RIECCO RAST

Vittoria mai in discussione per Rast, che soltanto nelle fasi iniziali della corsa si è dovuto guardare da Sheldon van der Linde. Dopo le delicate fasi iniziali il pilota tedesco è però riuscito a creare un piccolo margine nei confronti degli inseguitori, mantenendo la leadership anche dopo il pit stop obbligatorio.

Secondo classificato Sheldon van der Linde, a completare la grande giornata del team Schubert Motorsport. Terzo gradino del podio per il nuovo leader della classifica piloti Thomas Preining. Scattato dalla quarta casella, il pilota austriaco si è subito liberato di Jack Aitken, conquistando la terza posizione per poi mantenerla fino al traguardo. Grande colpo per il pilota di casa, che torna leader della classifica piloti approfittando della giornata difficile in cui è incappato Mirko Bortolotti.

BORTOLOTTI SFORTUNATO

Il pilota trentino è stato tamponato da Marvin Dienst già nel corso del primo giro. Nel contatto ha forato una gomma, costrigendolo a rientrare subito ai box. Da qui la sua corsa è stata compromessa con Bortolotti tornato in pista in ultima posizione, per poi chiudere la gara soltanto in ventiduesima posizione.

Un duro colpo questo che gli ha fatto perdere la leadership di campionato in favore di Preining, che ora comanda la classifica con 10 punti di vantaggio sull’italiano. Tutto è ancora però in gioco: sarà decisivo l’ultimo round stagionale ad Hockenheim tra 2 settimane.

Tornando alla classifica di Gara-2, ai piedi del podio si è piazzato Marco Wittman in quarta posizione. Alle sue spalle Dennis Olsen, seguito da Clemens Schmid e Ayhancan Güven. Soltanto ottavo Jack Aitken, davanti a Thierry Vermeulen e Arjun Maini.

Archiviato il round di Spielberg il DTM tornerà in pista per l’ottavo e ultimo appuntamento del 2023 ad Hockenheim.

Carlo Luciani

