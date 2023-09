Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la prova di Spielberg del DTM 2023. Lo spettacolo entra nel vivo con quattro gare ancora da disputare suddivise in due eventi, oltre 100 punti restano da assegnare tra il Red Bull Ring ed Hockenheim.

Entra nel vivo il duello tra Mirko Bortolotti (SSR Performance #92 Lamborghini) e Thomas Preining (Manthey EMA #91 Porsche), un duello oltremodo interessante che per ora non si è ancora consumato in pista. I due si sono alternati al comando al Lausitzring ed al Sachsenring, ma non ci sono ancora fronteggiati l’uno contro l’altro in gara.

Bortolotti vs Preining a Spielberg

Il trentino sfida l’austriaco che attualmente insegue con 9 punti di ritardo. L’ex vincitore della Porsche Carrera Cup Deutschland è l’osservato principale in Stiria, tracciato di casa in cui può fare la differenza come accaduto nella passata stagione quando con forza si rilanciò verso un titolo che successivamente fu vinto da Sheldon van der Linde.

Quarto posto a +60p quest’anno per il #1 di Schubert Motorsport (BMW), provvisoriamente presente nella classifica generale alle spalle di Ricardo Feller (ABT #7 Audi). L’elvetico paga 31 lunghezze dalla testa, un distacco colmabile nella nota location che regolarmente ospita anche la F1 ed il Motomondiale.

Tanti outsider in Stiria

Lunghissima la lista degli outsider a Spielberg, sono infatti molti coloro che devono rifarsi dopo una mediocre prestazione in Sassonia. Il primo in lista è Maro Engel (Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48), out in entrambe le prove vittima di due incidenti al via.

Il tedesco dovrà rifarsi in compagnia delle BMW di Schubert e del connazionale Marco Wittmann (Project 1 #11 BMW), lontanissimo dai migliori da inizio anno ad oggi. Il due volte campione sembra faticare nel DTM 2023, una condizione difficile che sta vivendo anche Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD #22). Nuova opportunità in casa per Gerhard Berger, in crescita dopo il grave infortunio che non gli ha permesso di disputare gare dalla Rolex 24 at Daytona all’inizio del DTM.

A Zeltweg occhi puntati in ogni caso anche sulla Mercedes del tedesco Luca Stolz (HRT #4), padrone della scena al Sachsenring nella giornata di sabato con una pole ed una vittoria. Iniezione di fiducia da parte dell’ex vincitore della 12h di Bathurst, attualmente quinto in campionato con poco più di 60 punti da recuperare sulla vetta.

Sabato race-1 e domenica race-2, come sempre in diretta sul canale YouTube della serie con partenza alle 13.30.

Luca Pellegrini