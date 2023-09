Luca Stolz ottiene la prima affermazione nel DTM 2023 dopo una gara-1 perfetta al Sachsenring. In tedesco di Mercedes completa la prova davanti alla Porsche #91 di Thomas Preining, nuovamente padrone del campionato su Mirko Bortolotti.

DTM Sachsenring, gara-1: Stolz gestisce la vetta

Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT #4) non ha avuto rivali al via, fase molto concitata che ha visto l’uscita di scena di Maro Engel (Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48) dopo un contatto all’uscita di curva 2 con lo svizzero Ricardo Feller (ABT #7 Audi).

Mercedes manterrà la vetta nei minuti seguenti anche dopo una brevissima Safety Car per rimuovere dei detriti nell’ultimo settore di pista. Stolz terrà a bada Ayhancan Güven (Team75 Motorsport #24 Porsche) e Thomas Preining (Manthey EMA #91 Porsche), presenti nell’ordine in classifica davanti a Jack Aitken (Emil Frey Racing #14 Ferrari) ed a Mirko Bortolotti (SSR Performance #92 Lamborghini).

Lamborghini precipita in classifica con Bortolotti

Il leader del campionato Mirko Bortolotti perderà posizioni nella sosta ai box. Un pit lento ed una successiva sanzione condannerà il trentino che da secondo precipiterà in nona posizione alle spalle di Feller, Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde, Dennis Olsen e René Rast.

Sabato da scordare per il forte pilota italiano, uno dei pochi a non prendere parte ai test indetti dal DTM alla vigilia del round del Sachsenring in seguito ad una concomitanza con un test svolto da Lamborghini con l’inedita LMDh.

L’Huracan #92 di SSR Performance proverà a recuperare dalla nona posizione, una missione non semplice nell’impegnativo tracciato sassone che non ospitava una prova del DTM dal lontano 2002.

Stolz verso il successo, Preining nuovo leader del campionato

Il finale non ha regalato particolari colpi di scena con Stolz che ha potuto festeggiare la prima gioia del 2023. Il #4 di Mercedes ha vinto meritatamente un evento che ha riconsegnato a Preining la leadership provvisoria nel DTM 2023.

Il ‘Grello’ torna davanti a tutti, l’ex vincitore della Porsche Carrera Cup Deutschland ha concluso la sfida al Sachsenring davanti a Ayhancan Güven (Team75 Motorsport #24 Porsche) e Ricardo Feller, sotto investigazione in seguito ad un contatto al via con Engel.

Kelvin van der Linde (ABT #3 Audi) si è accontentato della quinta piazza tenendo testa al fratello Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1 BMW), Dennis Olsen (Manthey EMA #90 Porsche), René Rast (Schubert Motorsport #33 BMW) e Mirko Bortolotti.

Ultimo posto della Top10 per Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari), sanzionato dopo un contatto ad inizio prova con la BMW #1 di van der Linde. La Rossa 296 GT3 non è riuscita a recuperare la Lamborghini #92 di Bortolotti, ancora ampiamente in lotta per il titolo 2023.

Domani una nuova giornata d’azione per quanto riguarda il DTM. Q2 si terrà alle 9.05, mentre la seconda competizione è prevista come da tradizione alle 13.30.

Luca Pellegrini