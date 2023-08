Il DTM ha confermato il proprio calendario per la stagione 2024. Saranno nuovamente otto le manifestazioni in cui si articolerà la categoria tedesca che oltre alla Germania si sposterà anche in Austria ed in Olanda.

Non cambiano i piani del campionato organizzato da ADAC, da qualche anno a questa parte riservato esclusivamente alle GT3. Il tecnico tracciato di Oschersleben aprirà le danze un mese prima rispetto all’evento di quest’anno, la prova del Lausitzring torna a maggio al posto di agosto.

L’Olanda e Zandvoort accoglieranno i protagonisti a giugno prima di Norisring e Nürburgring. Il gran finale, invece, inizierà a settembre con il Sachsenring, impianto che precederà il tradizionale round di Spielberg (Austria) e la classica finale di Hockenheim.

Thomas Voss, direttore di ADAC Motorsport, ha riportato in una nota ufficiale ai margini della presentazione. “Per noi è importante creare per tempo la sicurezza della pianificazione per i partecipanti. Il concetto del DTM sotto il controllo di ADAC è stato ben accolto dai fan finora quest’anno, la nostra idea è quella di continuare anche l’anno prossimo. Attualmente stiamo anche esaminando la possibilità di aggiungere un ulteriore evento al calendario 2024 in altri paesi europei”.

Non ci sono informazioni in merito all’ipotetico round extra in Europa. Nel recente periodo ricordiamo gli eventi di Imola, Misano, Portimao e le trasferte in Inghilterra in quel di Brands Hatch. Tutti gli eventi in questione sono stati indetti sotto l’organizzatore ITR e non ADAC.

Da segnalare l’impegno ad evitare ogni ipotetica concomitanza con il FIA World Endurance Championship, dinamica non rispettata nel 2023 e con le dieci tappe del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance e Sprint Cup). Ricordiamo la collaborazione in atto tra ADAC e SRO, accordo su più fronti che dall’anno prossimo porterà anche la 24h del Nürburgring all’interno dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

DTM calendario 2024

Motorsport Arena Oschersleben – 27/28 aprile DEKRA Lausitzring – 25/26 maggio Circuit Zandvoort – 8/9 giugno Norisring – 5/7 luglio Nürburgring – 17/18 agosto Sachsenring – 7/8 settembre Red Bull Ring – 28/29 settembre Hockenheim – Baden-Württemberg 19/20 ottobre

Luca Pellegrini