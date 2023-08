Grazie alla vittoria di Maximilian Paul anche oggi è stata una Lamborghini a trionfare in gara-2 del DTM al Nürburgring. Dopo il successo di ieri di Mirko Bortolotti questa volta ci ha pensato il pilota del team GRT Grasser a portare in alto il marchio di Sant’Agata Bolognese. Grande week-end per il pilota tedesco, alla prima apparizione stagionale nel campionato in sostituzione di Mick Wishofer.

PRIMA VITTORIA PER PAUL

Al suo secondo week-end nel DTM Paul è riuscito a trionfare in una gara rocambolesca, caratterizzata dalle condizioni meteorologiche variabili. La corsa è iniziata con l’asfalto che si stava asciugando, tanto da convincere diversi piloti a partire con le slick. Questa opzione non si è rivelata poi efficace, visto che poi è arrivata altra pioggia.

Ne ha approfittato invece il vincitore di oggi, che scattato dalla tredicesima posizione con gomme rain ha tratto un vantaggio enorme nei confronti degli avversari che hanno dovuto aspettare l’apertura della finestra dei pit stop per togliere le slick.

Paul si è ritrovato così in lotta per la vittoria con Lucas Auer. Entrambi hanno optato per effettuare la sosta obbligatoria più tardi, traendo un ulteriore vantaggio grazie ad una Full Course Yellow che ha permesso loro di entrare ai box in quel momento. Alla ripartenza l’alfiere della Mercedes non è però riuscito a tenere testa a Paul, che dopo una bella battaglia si è portato al comando lanciandosi verso la vittoria. Auer ha poi perso anche la seconda posizione a favore di Laurin Heinrich, al suo primo podio nella categoria.

FINALE DIETRO LA SAFETY CAR

La gara è terminata alle spalle della safety car, entrata in pista quando mancava 1 minuto al termine per un incidente di Arjun Maini. La vettura di sicurezza è rimasta in pista fino alla fine, permettendo ad Auer di non perdere il podio. L’austriaco fino a quel momento si stava infatti difendendo da Maro Engel, che ha chiuso la gara in quarta piazza.

Quinto Thomas Preining sempre più leader della classifica piloti. Sesto Ricardo Feller, seguito da Luca Engstler, Thierry Vermeulen e David Schumacher. Ultima posizione in top ten per Franck Perera, decimo davanti a Mattia Drudi.

Brutta giornata invece per Mirko Bortolotti, che dopo la vittoria di ieri non è riuscito nemmeno a partire per via di problemi tecnici sorti già nel corso delle qualifiche. Non è andata meglio nemmeno a Sheldon van der Linde, scattato con le slick e finito nelle retrovie quando è iniziata a cadere la pioggia.

Dopo il round del Nürburgring il DTM sarà nuovamente in pista tra due settimane al Lausitzring per il quinto appuntamento stagionale.

Carlo Luciani