Mirko Bortolotti vince per la prima volta in carriera nel DTM dopo una gara-1 perfetta al Nürburgring. Il portacolori di Lamborghini e SSR Performance festeggia dopo una serie di tentativi falliti, l’italiano trionfa davanti alla Mercedes di Lucas Auer ed alla Porsche di Thomas Preining.

Nürburgring, gara-1:

Mirko Bortolotti (SSR Performance #92/Lamborghini) contro tutti sin dal via. Il trentino ha subito allungato sulla concorrenza, abile ad approfittare di un’accesa bagarre per la seconda posizione tra Thomas Preining (EMA Manthey #91/Porsche) e Ricardo Feller (ABT Sportsline #7/Audi).

Avvio da dimenticare, invece, per, Kelvin van der Linde (ABT Sportsline #3/Audi), spinto in testacoda nelle concitate fasi iniziali da Franck Perera (SSR Performance #94/Lamborghini). Il francese ha completamente sbagliato la frenata di curva 1, il sudafricano è scivolato da quarto ad ultimo in pochi secondi.

La pioggia rimette tutto in discussione

La pioggia ha rimesso tutto in discussione nel cuore della gara, una fase che è stata caratterizzata da un lungo FCY (Full Course Yellow) al fine di spostare le Porsche di Christian Engelhart (Toksport WRT #99) e Ayhancan Güven (KÜS Team Bernhard #24). Il tedesco ha colpito l’incolpevole turco in curva 1, il vincitore della race-2 di Oscherlseben non ha potuto evitare l’impatto con l’avversario dopo aver perso il controllo dell’auto in frenata.

Nessuno ha messo le gomme da bagnato ad eccezione della BMW #33 di René Rast (Schubert Motorsport). Il tentativo del costruttore bavarese verrà presto neutralizzato dalla fine della pioggia e soprattutto da una breve Safety Car per spostare la Lamborghini #6 di SSR Performance di Alessio Deledda. L’italiano ha colpito le barriere in curva 1, out dopo un contatto nella corsia dei box con la Ferrari #14 dell’Emil Frey Racing affidata a Jack Aitken.

Bortolotti finalmente a segno

Gli ultimi 12 minuti hanno visto un’avvincente bagarre per la seconda piazza. La ripartenza ha sorriso a Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD #22), da quarto a secondo dopo un deciso attacco alla curva 1 a Preining ed a Feller.

Il leader del campionato e l’ex vincitore dell’ADAC GT Masters hanno ceduto il passo all’austriaco che nel finale proverà disperatamente a recuperare sul trentino che prima d’oggi non aveva mai vinto nel DTM.

Pole-position e vittoria per l’ex vincitore dell’attuale Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, meritatamente a segno davanti ad Auer ed a Preining. Feller ha completato in quarta piazza, Dennis Olsen (EMA Manthey #90/Porsche) ha concluso la Top5.

Sesto posto per Marco Wittmann (Project 1 #11/BMW), 7mo per Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1/BMW) davanti a Patrick Niederhauser (Tresor Orange 1 #40/Audi), Kelvin van der Linde (ABT Sportsline #3/Audi) e Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69/Ferrari).

Domani una nuova prova, indetta come sempre alle 13.30.

Luca Pellegrini