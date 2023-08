Non si ferma il DTM e dopo il Nürburgring torna in scena al Lausitzring per una nuova tappa sul suolo tedesco. Regna l’incertezza nello schieramento, Thomas Preining prova lentamente ad allungare in classifica.

DTM: Porsche e Preining tentano la fuga al Lausitzring?

Nonostante otto gare e ben otto vincitori differenti, la classifica generale del DTM 2023 inizia a delinearsi. L’austriaco Thomas Preining (Ema Manthey #91 Porsche) è infatti il leader legittimo del campionato, indubbiamente uno dei più costanti dell’intero gruppo.

L’ex campione della Porsche Carrera Cup Deutschland vanta 117 punti al momento contro i 89 di Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1 BMW) ed i 88 di Mirko Bortolotti (SSR Performance #92 Lamborghini).

Entrambi i rivali del forte pilota Porsche hanno perso terreno nella race-2 del Nürburgring, il vincitore dell’ultima edizione della serie ed il trentino sono chiamati a rifarsi già nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare.

Tutto resta in ogni caso ancora aperto con molti round ancora da vivere. Restano ancora ben quattro eventi (otto gare e le rispettive qualifiche) da disputare, un percorso lungo dopo aver scavalcato la metà della stagione nell’ultimo fine settimana d’azione ai piedi dell’Inferno Verde.

Occhi puntati anche su Ricardo Feller (ABT #7 Audi), Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf #48) e Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Winward #22), sempre in agguato in questo inizio campionato.

Sarà interessante rivedere all’opera Maximillian Paul (Grasser Racing Team #19 Lamborghini), tedesco che nel quarto atto del 2023 ha vinto per la prima volta in carriera dopo esser stato chiamato all’ultimo al posto di Mick Wishofer. La sua permanenza nella categoria potrebbe però avere una scadenza ben precisa viste alcune concomitanze con l’International GT Open.

Due gare verranno disputate al Lausitzring, come sempre il via di entrambe le competizioni avverrà alle 13.30. Ogni attività in pista verrà proposta come sempre gratis su YouTube attraverso il canale ufficiale del DTM.

Luca Pellegrini