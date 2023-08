Mirko Bortolotti vince uno strepitoso duello contro Ricardo Feller e conquista gara-2 del Lausitzring per quanto riguarda il DTM 2023. Il #92 di SSR Performance e Lamborghini ottiene il secondo acuto in carriera e la leadership nella graduatoria assoluta precedendo di soli 3 decimi l’Audi #7 del Team ABT. Luca Stolz conclude il podio con Mercedes, Thomas Preining conclude quarto con la prima delle Porsche.

Mirko Bortolotti (SSR Performance #94 Lamborghini), dopo aver mantenuto il primato alla partenza, ha dovuto subito lottare per mantenersi al comando contro a Ricardo Feller (Abt Sportsline #7 Audi). L’elvetico è diventato un problema per l’italiano, mentre Thomas Preining (EMA Manthey #91 Porsche) gestiva la quinta piazza provvisoria da ogni ipotetico attacco da parte di Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT #4).

