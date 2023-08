Jack Aitken vince gara-1 del Lausitzring per quanto riguarda il DTM 2023. Prima affermazione del britannico e per Emil Frey Racing nel noto campionato tedesco, successo per Ferrari davanti alla Lamborghini #92 di Mirko Bortolotti ed all’Audi #3 di Kelvin van der Linde.

DTM Lausitzring, gara-1: Aitken parte forte, Preining precipita in classifica

Il via è stato caratterizzato da una breve Safety Car, chiamata in causa in seguito ad un contatto nel cuore del gruppo tra Luca Engstler (Liqui Moly Team Engstler #8 Audi) e Franck Perera (SSR Performance #94 Lamborghini).

Jack Aitken (Emil Frey Racing #14 Ferrari), nel frattempo, ha mantenuto le redini della competizione, leader dalla pole-position davanti a Mirko Bortolotti (SSR Performance #92 Lamborghini), Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Winward #22) e Kelvin van der Linde (ABT Sportsline #3 Audi)

La ripartenza ha visto l’allungo da parte di Aitken su Bortolotti, mentre Thomas Preining (EMA Manthey #91) precipitava in classifica. L’austriaco di Porsche, leader del campionato, ha dovuto prematuramente arrendersi in seguito ad una pesantissima sanzione con tre ‘Penalty Lap’, ritenuto colpevole di aver provocato l’incidente del primo giro tra Engstler e Perera. L’ex campione della Porsche Carrera Cup Deutschland ha provato sin dal via a risalire posizioni, 16mo in classifica dopo una difficile qualifica.

Aitken e Ferrari al top su Lamborghini, Preining 15mo

La sosta ai box non spodesterà dal comando Aitken, recentemente annunciato da Cadillac per la stagione 2024 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il britannico ha nuovamente allungato su Bortolotti che si renderà protagonista di una bella bagarre contro Kelvin van der Linde (ABT Sportsline #3 Audi).

Il sudafricano riuscirà a recuperare posizioni ai box grazie ad una sosta anticipata rispetto ai rivali. L’ex vincitore della 24h del Nuerburgring dovrà desistere nei confronti del trentino che nella seconda metà della prova tenterà un disperato recupero alla testa della corsa.

Gli ultimi minuti non hanno regalato colpi di scena con Aitken che ha portato in trionfo Emil Frey Racing e Ferrari. Prima gioia nella serie per la squadra elvetica che da quest’anno ha abbandonato Lamborghini per gareggiare con la nuovissima 296 GT3 nel DTM e nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Mirko Bortolotti conclude secondo e guadagna dei punti importantissimi in campionato accorciando le distanze da Thomas Preining. Il #91 di EMA Manthey ha completato in 15ma posizione dopo un sabato da dimenticare sin dalle qualifiche. Il 25enne nativo di Linz resta in ogni caso al comando del DTM 2023 con 8 lunghezze di scarto sul nostro connazionale di Lamborghini.

Kelvin van der Linde torna sul podio con ABT #3, Lucas Auer e Sheldon van der Linde concludono nell’ordine la Top5. Buona performance anche da parte di Luca Stolz, sesto davanti a Ricardo Feller (ABT Sportsline #7 Audi), René Rast (Schubert Motorsport #33 BMW), Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari) e Marco Wittmann (Project 1 #11 BMW).

Domani la gara-2, indetta come sempre al canonico orario delle 13.30.

Luca Pellegrini