Dopo una breve pausa riprende il DTM 2023 dal Sachsenring, tracciato che torna nei piani della categoria dopo una lunghissima assenza. Ci sarà da divertirsi in Germania dopo lo spettacolare round del Lausitzring, manifestazione che ha riscritto la graduatoria generale a sei gare dal termine della stagione.

Mirko Bortolotti riparte al vertice con sette punti su Thomas Preining, un duello a distanza oltremodo interessante che potrebbe tenerci compagnia fino al finale di Hockenheim. L’italiano e l’austriaco sono pronti per confermarsi al vertice in Sassonia, pista in cui ogni errore può costare caro.

Bortolotti vs Preining al Sachsenring

La Lamborghini #92 di SSR Performance si prepara a difendersi dalla Porsche #91 di EMA Manthey. Il trentino del brand bolognese vanta 138 punti in classifica, mentre al terzo posto è da evidenziare la presenza di Ricardo Feller (ABT #7 Audi), ancora pienamente in gioco con 19 lunghezze di ritardo.

Nella battaglia sono da segnalare anche Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport #1 BMW), Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Winward #22) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf #48), presenti nell’ordine a -35p, -44p e -57p dalla vetta.

Le qualifiche potrebbero rappresentare un ruolo chiave nella location che annualmente accoglie il Motomondiale. Negli ultimi anni è sempre stato protagonista l’ADAC GT Masters, mentre dobbiamo risalire al 2002 per ritrovare una prova valida per il DTM.

Porsche ha faticato al Lausitzring rispetto a Lamborghini, Audi e Mercedes, la storia potrebbe cambiare nelle due sfide del week-end che ci apprestiamo a commentare. Preining è più che mai determinato a tornare davanti a tutti, consapevole di aver concesso molti punti nell’ultima uscita stagionale dopo una discutibile sanzione rimediata nella race-1 dopo un contatto al via che ha escluso Franck Perera (Lamborghini) e Luca Engstler (Audi).

Come sempre sono due le gare che attendono i protagonisti nel selettivo Sachsenring, entrambe indette come accade da alcuni anni a questa parte alle 13.30. Entrambe le prove verranno diffuse su YouTube sul canale ufficiale della serie.

Luca Pellegrini