Vittoria ed allungo potenzialmente decisivo in classifica generale per Thomas Preining dopo gara-1 del DTM ad Hockenheim. L’austriaco festeggia con Manthey e Porsche al termine una prova semplicemente perfetta, domani la lotta finale contro Mirko Bortolotti.

Il portacolori di Lamborghini (SSR Performance) resta matematicamente in bagarre per il successo nel titolo piloti per un solo punto, l’italiano ha concluso in quinta piazza quest’oggi imponendosi in una spettacolare battaglia nei minuti finali contro Kelvin van der Linde e Jack Aitken.

DTM, Hockenheim gara-1: Preining domina

Thomas Preining (Manthey EMA Porsche #91) ha gestito la prima posizione al via senza particolari problemi, l’austriaco ha condotto le danze con una relativa scioltezza davanti al compagno di squadra Dennis Olsen ed a Christian Engelhart (GRT Grasser-Racing-Team #19).

L’autore della pole-position ha sfruttato al meglio la propria posizione per tentare di allungare nella gara ed in ottica campionato su Mirko Bortolotti (SSR Performance Lamborghini #92) e Ricardo Feller (ABT Audi #7), diretti rivali per il titolo.

L’italiano e lo svizzero hanno anticipato la sosta per sbarazzarsi di Jack Aitken (Emil Frey Racing Ferrari #14), il britannico ha risposto presente ai rivali. Il vincitore della 12h Sebring 2023 è stato superato solamente in seguito, mentre Preining continuava a dominare la scena incontrastato davanti a Olsen ed a Engelhart.

L’ex numero uno della Porsche Carrera Cup Deutschland ha controllato al meglio ogni ipotetico ritorno dei rivali e dopo la sosta obbligatoria ha iniziato a gestire la graduatoria assoluta verso il primo titolo in carriera tra le GT3.

Bortolotti tiene aperto il campionato per 1 punto

Il finale è stato oltremodo interessante con Bortolotti obbligato a scavalcare Kelvin van der Linde per sperare di rimanere in corsa per il titolo. L’italiano ha superato l’Audi #3 e successivamente ha anche ripreso la Ferrari 296 GT3 di Aitken.

Bortolotti è stato in grado di completare in quinta posizione, la Lamborghini #92 è virtualmente al secondo posto nella graduatoria generale con 27 lunghezze di ritardo da Preining (25p per la gara + 3p per le qualifiche a disposizione).

Preining ha vinto meritatamente la gara-1 di Hockenheim, abile a precedere la Porsche gemella di Olsen e la Lamborghini #19 di Engelhart. Quarta casella sotto la bandiera a scacchi per Ricardo Feller, out dalla contesa per il DTM 2023.

Bortolotti, Aitken, K. van der Linde hanno seguito nell’ordine davanti a Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT #4), Marco Wittmann (Project 1 BMW #11), Laurin Heinrich (Team75 Motorsport Porsche #75).

La doppietta odierna di Preining ed Olsen ha sancito il primo titolo della storia per Manthey EMA. Ora anche Porsche ha l’occasione per imporsi per la prima volta nel noto campionato teutonico, quasi definitivamente concluso.

Domani la giornata decisiva per l’assegnazione del titolo 2023 del DTM. La Q2 per la race-2 si terrà alle 9.30 come accaduto oggi, la corsa è indetta come consuetudine alle 13.30 sulla canonica distanza dei sessanta minuti.

Luca Pellegrini