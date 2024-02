È una settimana di aggiornamenti e novità sulle donne nel motorsport. La notizia di oggi riguarda le Iron Dames che hanno annunciato la line-up dell’European Le Mans Series 2024. Parentesi speciale anche per Hamda Al Qubaisi, protagonista in F4 Saudi Arabia con una vittoria in gara 3 e due podi ottenuti nell’ultimo atto disputato in Kuwait.

Iron Dames: ritorno in ELMS per vincere

Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy sono i piloti che costituiranno uno dei team favoriti al titolo 2024 di ELMS. Le Iron Dames competeranno con la Porsche 992 GT3R supportata da Proton Competition e non con Lamborghini come accadrà nel FIA World Endurance Championship e nella Michelin Le Mans Cup.

Come anticipato, per le Iron Dames si tratta di un ritorno in ELMS, una presenza di fatto costante che dura dal 2019 (9 più una vittoria in questo campionato). Il 2022 è stato la stagione migliore per il progetto di Deborah Mayer grazie alla vittoria nella 4h di Portimao ed il terzo posto in classifica assoluta.

Doriane Pin, annunciata recentemente nella line-up Iron Dames per il FIA WEC, fu protagonista di uno storico risultato in compagnia di Sarah Bovy e Michelle Gatting. Il tridente menzionato, con l’aggiunta di Rahel Frey, fu protagonista anche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con una storica affermazione nella classe Gold nella prestigiosa 24h di Spa.

Appuntamento ELMS 2024

Gatting, Frey e Bovy si ripresentano in pista dopo aver vinto lo scorso anno la 8h del Bahrain nel FIA WEC all’interno della classe GTE. I sei appuntamenti della European Le Mans Series 2024 inizieranno al Circuit de Barcelona-Catalunya il 14 aprile, il campionato organizzato da ACO avrà due round in Italia tra Imola ed il Mugello.

Ricordiamo che il noto campionato riservato alle GT ed ai prototipi visiterà per la prima volta il famoso impianto toscano prima di recarsi in quel di Portimao per l’ultima manifestazione in programma.

Hamda: undicesima vittoria e punti importanti

Chi in pista sta mostrando le proprie capacità,oltre a Doriane Pin alle prese con una monoposto in F4 UAE, è Hamda Al Qubaisi. Il primo round di F4 Saudi Arabia disputatosi al circuito Kuwait Motor Town ha evidenziato il talento e capacità dell’atleta rappresentante degli Emirati Arabi Uniti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hamda AlQubaisi (@hamdaalqubaisi_official)

Dopo essere partita forte nelle prove libere, il nuovo membro della Red Bull Academy Programme ha ottenuto il sesto posto in qualifica a causa della cancellazione dei tempi per i limiti di pista. La differenza è stata fatta in gara con una progressiva rimonta in ogni singolo appuntamento.

Le prime due hanno posizionato Hamda rispettivamente al terzo e secondo posto, mentre nella race-3 è arrivata una vittoria senza rivali, un dominio imposto dal primo passaggio con un ritmo incredibile rispetto alla concorrenza. Niente da fare, invece, nella race-4 con un contatto nel primo segmento del tracciato che ha vanificato una nuova ipotetica prestazione da podio.

Anna Botton