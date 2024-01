Le Iron Dames proseguono l’avventura nel FIA World Endurance Championship dopo lo storico successo ottenuto lo scorso anno nella 8h del Bahrain. La struttura legata ad Iron Lynx, conclusa l’esperienza in GTE con Porsche, è attesa ai nastri di partenza in LMGT3 con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Sarah Bovy e Michelle Gatting sono attese nuovamente ai nastri di partenza, la belga e la danese tornano insieme dopo aver vinto sotto i riflettori di Manama. La coppia condividerà l’abitacolo con Doriane Pin, francese che è stata scelta al posto di Rahel Frey. L’elvetica cede quindi il testimone all’ex volto di PREMA per la classe LMP2, atleta che parallelamente si impegnerà anche nella F1 Academy con i colori di Mercedes.

Resta ora da definire il programma nell’European Le Mans Series. La serie continentale riservata alle GT ed ai prototipi accoglierà nuovamente le Iron Dames, un progetto che di fatto rimpiazza l’impegno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Michelle Gatting è già stata annunciata a bordo della Lamborghini che gareggerà nel ‘Vecchio Continente’, Sarah Bovy dovrebbe completare la line-up in compagnia della già citata Rahel Frey. L’esperta svizzera dovrebbe in questo caso prendere il posto di Pin viste delle concomitanze con la F1 Academy che inizierà ufficialmente a marzo in Arabia Saudita a Jeddah.

I'm pleased to announce that in addition to my single-seater programme, I'll be racing with @IronDames_ in the prestigious @FIAWEC World Endurance Championship alongside @michellegatting and @SarahBovy

Le Iron Dames parteciperanno, ovviamente con Lamborghini, anche nella Michelin Le Mans Cup, campionato continentale riservato a GT3 e LMP3 che gareggia in concomitanza dei week-end dell’European Le Mans Series oltre ad un prestigioso round in occasione della 24h Le Mans.

In scena avremo Karen Gaillard e Célia Martin. La prima, 22enne elvetica, debutta in GT3 dopo aver ottenuto dei risultati particolarmente interessanti nell’ultima edizione della Ultimate Cup tra i prototipi. Più esperta, invece, vincitrice nel 2021 di classe alla 24h del Nuerburgring e successivamente impegnata nel competitivo ADAC GT4.

📣 ANNOUNCEMENT 📣

Need more racing in 2024? We've got you covered

Introducing two new Dames, Karen Gaillard & Célia Martin, we're excited to take on our latest venture: the Michelin @LeMansCup

Getting behind the wheel of the Lamborghini Hurácan GT3 Evo2

— Iron Dames (@IronDames_) January 30, 2024

— Iron Dames (@IronDames_) January 30, 2024