Jessica Hawkins il 21 settembre scorso ha realizzato il sogno di una vita: guidare una vettura di F1. L’ha fatto a Budapest, nell’ambito di un test organizzato dal team Aston Martin di cui lei è ambasciatrice dal 2021. L’inglese è diventata così la prima donna a guidare una moderna vettura di F1 sul tracciato dell’Hungaroring.

Il test

La 28enne, arrivata sul podio in W Series e campionessa britannica di karting, ha potuto concretizzare il duro lavoro preparatorio effettuato al simulatore già dallo scorso anno, condividendo l’abitacolo virtuale della AMR21 con il collaudatore e pilota di riserva del team, Felipe Drugovich.

Ventisei giri in cui la Hawkins ha impressionato tutti per il ritmo e la velocità, raggiungendo infatti il giro di riferimento. Un debutto eccelso per lei, come testimoniano le parole di Mike Krack, Team Principal del Team Aston Martin: “Siamo rimasti davvero colpiti dalla preparazione di Jessica Hawkins per il test: ha lavorato incredibilmente bene con il nostro team di simulazione e questo ha reso facile la decisione di inserirla nell’AMR21. Jessica ha affrontato l’opportunità con grande maturità; si è messa rapidamente al passo e ha trovato un bel ritmo“.

Fatica ripagata

Con il test a Budapest, Jessica ha vissuto sulla sua pelle l’accelerazione e la frenata di una vettura di F1. Un segreto tenuto a lungo di cui la Hawkins parla cosi: “Guidare l’AMR21 è stato per me un sogno diventato realtà e che ero pronto a realizzare da molto tempo. Continuerò a spingere per ottenere di più e, nel frattempo, voglio ispirare altre donne e far loro sapere che dovrebbero seguire il loro sogno, qualunque esso sia“.

Un momento significativo quindi, sia per lei che per le donne. In vista dell’ingresso del team nella F1 Academy nel 2024, l’ambasciatrice di AMF1 continua ad essere ispirazione e modello grazie al duro lavoro e ai sacrifici. Fatica che è stata ripagata tanto da far sperare il team di rivederla in macchina.

Anna Botton