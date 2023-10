Sabato da ricordare per il mondo da corsa femminile in BMW M2 CS Cup, categoria che disputa il proprio ultimo round ad Imola: Emma Segattini trionfa davanti Vicky Piria, proponendo un eccezionale uno-due femminile sul podio. Gara-1 dalle emozioni forti dove la giovanissima veronese taglia il traguardo davanti a Piria e Stefano Stefanelli.

PRIMO CENTRO PER EMMA SEGATTINI

Emma Segattini coglie il primo meritato successo su un tracciato difficile come quello di Imola. Un risultato eccezionale per la driver #25, che, tra l’altro, regala al proprio team la gioia di salire per la prima volta quest’anno sul gradino più alto del podio nella categoria. La veronese vince da combattente partendo dalla terza casella in griglia, con una gara che deve valere come esempio di come le donne possano lottare alla pari con i colleghi uomini nel motorsport, raggiungendo importanti traguardi. Un primo trionfo stagionale tanto sognato quanto sudato per la talentuosa veneta, che ha solamente diciotto anni, arrivato al termine di un secondo anno d’esperienza nella categoria, che, prima di oggi, aveva visto anche un brillante secondo posto a Monza.

PODIO ALL’ESORDIO PER VICKY PIRIA

Vicky Piria stupisce: a sorpresa debutta nella categoria proprio in questa tappa. Un secondo posto quasi inatteso, che contribuisce ad un podio per due terzi rosa in BMW M2 CS Cup. Anche per Vicky, partita dalla seconda fila come Emma, abbiamo visto una gara combattuta che alla fine ha ripagato la driver originaria di Perugia. Un traguardo che impreziosisce un’ottima stagione per Vicky Piria. La nostra portacolori, infatti, aggiunge una nuova coppa ai successi ottenuti con Kikko Galbiati nel GT Italiano, per cui ricordiamo la vittoria a Vallelunga ottenuta una decina di giorni fa, sulla vettura preparata da Enrico Fulgenzi Racing.

Un’annata ricca di soddisfazione nelle ruote coperte sia per Vicky che per Emma, che può fornire ispirazione futura a tante altre ragazze impegnate nel mondo del pilotaggio su tutti i livelli. Domani andrà in scena l’ultimissima gara targata BMW M2 CS Cup: riusciranno Emma e Vicky a ripetere l’impresa?

Giulia Scalerandi

Leggi anche: DONNE E MOTORI | INTERVISTA A DENISE DAL ZOTTO: “HO VARIE OPZIONI PER IL PROSSIMO ANNO”