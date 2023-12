Con l’annuncio delle vincitrici si è conclusa la quarta edizione di FIA Girls on Track – Rising Stars, il programma in collaborazione tra FIA Women in Motorsport Commission e Ferrari Driver Academy, con il supporto di Iron Dames. L’edizione da record del 2023 vede come vincitrice della categoria Senior Alba Hurup-Larsen, mentre della Junior Vanesa Silkunaite.

VINCITRICI

Il programma che mira a individuare e promuovere il talento femminile nelle corse quest’anno ha avuto un numero record di 116 candidature da parte di piloti di 47 Paesi.

Di queste, 8 Senior e 8 Junior sono passate alla seconda fase, per poi scalare a 4 per fascia d’età che hanno affrontato la valutazione finale a Maranello, presso la sede della FDA.

Le due vincitrici sono state selezionate dopo un’attenta valutazione e confronto della giuria, composta da membri della FDA e FIA.

Le altre sei che hanno partecipato alla fase finale invece continueranno a ricevere supporto e consigli per la loro carriera nell’automobilismo professionale, in linea con le ambizioni del programma. FIA Girls on Track – Rising Stars, infatti, aspira ad essere un elemento permanente nel progresso verso l’uguaglianza e la diversità nel motosport.

Senior: Alba Hurup-Larsen

La danese Alba Hurup-Larsen è la vincitrice della categoria Senior (14-16 anni), distintasi sia per le capacità in pista al circuito di Fiorano che fuori.

Fattasi notare nelle competizioni nazionali e internazionali di kart, ha avuto il supporto dei connazionali Kevin e Jan Magnussen.

Ora, grazie a Ferrari Driver Academy e Iron Dames avrà l’opportunità di dimostrare cosa è in grado di fare su una vettura di Formula 4. I suoi progressi saranno monitorati con costanza. Alba succede così a Maya Weug e Aurelia Nobels, ormai riferimento tra le giovani donne nel motorsport a quattro ruote.

Junior: Vanesa Silkunaite

Tra le ragazze della categoria Junior (12-14 anni) è stata selezionata Vanesa Silkunaite, lituana entrata a far parte dei piloti seguiti dal Minardi Management.

Con la sua determinazione nel kart ha avuto la meglio su una concorrenza agguerrita al circuito di Franciacorta, dove si è tenuta la prova di guida.

Quest’anno Vanesa ha chiuso al terzo posto il Campionato Lituano cat. OKJ. Inoltre ha partecipato al Champions of the Future cat OKJ e al WSK Super Master Series cat. Mini.

