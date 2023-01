Cambia la compensazione delle prestazioni (Equivalence of Technology) tra le auto in vista della quinta tappa della Dakar 2023. Audi avrà una potenza extra a partire dall’impegno che commenteremo domani mattina, indetto in quel di Ha’il su 375 chilometri cronometrati.

Potenza extra per Audi, polemiche nel gruppo della Dakar

Non mancano le polemiche all’interno del gruppo nel cuore della prima settimana della Dakar, una decisione sicuramente discutibile che dovrebbe restare in vigore sino al termine dell’appuntamento arabo. Il brand tedesco avrà un’incremento di 8 kW (10,8 cavalli) rispetto a quanto accaduto sino ad ora, un provvedimento che varrà per Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström.

Le Audi RS Q e-tron potranno utilizzare 266 kW ( 361,6 cavalli), una situazione che potrebbe modificare la graduatoria generale che per ora è nelle mani della Toyota del qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing #200).

Il campione in carica ha mostrato sui social il proprio disappunto, una condizione condivisa con molti altri significativi protagonisti come Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme #201 (Prodrive Hunter T1+) che proprio oggi ha colto il primo successo dell’edizione 2023.

Dakar Audi Eot, una soluzione che crea polemiche

L’EoT, conosciuto in altre realtà come Balance of Performance, è notoriamente un problema per gli organizzatori. Le polemiche dei rivali di Audi sono più che mai giustificabili, ricordiamo infatti il successo di Carlos Sainz durante l’opening stage all’esterno del Sea Camp. Come da pronostico il programma ibrido del costruttore di Ingolstadt si è mostrato oltremodo competitivo, ma allo stesso tempo fragile.

Il francese Stéphane Peterhansel resta ancora in corsa per il successo, il 57enne nativo di Échenoz-la-Méline è terzo al momento con 18 minuti e 52 di ritardo sulla Toyota di testa. Discorso differente per lo spagnolo Sainz e lo svedese Ekström, entrambi attardati di oltre 32 minuti.

Luca Pellegrini