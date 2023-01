Settima vittoria nella Dakar 2023 per Sébastien Loeb, padrone assoluto della seconda settimana del primo atto del FIA World Rally-Raid Championship. Il francese primeggia per la sesta volta consecutiva in quel di Al-Hofuf consolidando la propria seconda piazza nella classifica generale. Il risultato odierno è storico la stella del FIA WRC, nessuno della storia di questa manifestazione era mai stato in grado di vincere sei prove consecutive.

Dakar Stage 13: Séb senza rivali, Nasser ‘controlla’

Il temibile alsaziano ha fatto la differenza nel penultimo segmento della Dakar 2023. La parte conclusiva della ‘Marathon’ ha sorriso ancora una volta al 48enne di Bahrain Raid Xtreme #201( Prodrive Hunter T1+), abile ad avere la meglio con un gap di 5 minuti sul qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing #200/ Toyota GR DKR Hilux).

Il nativo di Doha non ha preso rischi, il portacolori del brand giapponese vanta al momento 1h e 21 di vantaggio sui rivali nella graduatoria assoluta con solo una prova da disputare. Il quinto successo è all’orizzonte per il campione in carica che ha completato la tredicesima frazione davanti allo scandinavo Mattias Ekström (Team Audi Sport #211/Audi RS Q e-tron ) ed il padrone di casa Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing #202/ Toyota Hilux Overdrive).

Occhi puntati domani anche su Lucas Moraes (Overdrive Racing #230/Toyota Hilux Overdrive). Il brasiliano è virtualmente terzo, una posizione ‘sicura’ visti i 65 minuti di margine sul sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing #205/Toyota GR DKR Hilux).

Ultima giornata nel deserto

Il traguardo attende i protagonisti dopo una seconda intensa settimana e l’attraversamento dell’Empty Quarter. La carovana si sposterà lentamente da Al-Hofuf a Dammam, località che rimpiazza Jeddah come sede d’arrivo del rally raid più impegnativo al mondo.

Come già accaduto negli ultimi giorni non saranno molti i chilometri da percorrere. ASO ha indetto un percorso di 136 chilometri cronometrati, un ultima fatica per tutti gli equipaggi che finalmente potranno garantirsi un meritato riposo.

Luca Pellegrini