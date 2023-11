Manca sempre meno alla 46ma edizione della Dakar, evento che commenteremo a partire dal 5 gennaio. Gli organizzatori hanno svelato alcuni significativi dettagli sul percorso, articolato su 12 segmenti all’interno dell’Arabia Saudita.

12 speciali, una da 48h nel percorso Dakar 2024

Il Medio Oriente resta saldamente il protagonista della Dakar, per il quinto anno consecutivo la sfida raid più nota al mondo si disputerà in Arabia Saudita. La distanza totale della Dakar 2024 è di 7.891 chilometri di cui ben 4.727 cronometrati da Al-Ula a Yanbu.

Nuove sfide attendono i protagonisti come una speciale di 48 ore. Si tratta di un esperimento inedito formato di tappa, disputata nell’arco di due giorni con i vincoli di una tappa di maratona. I piloti e gli equipaggi saranno distribuiti su otto diversi bivacchi, allo scoccare delle 16 tutti i veicoli dovranno fermarsi al primo bivacco che incontreranno. Senza collegamento e quindi senza visibilità delle prestazioni dei rivali, i concorrenti si accamperanno e ripartiranno alle 7 del mattino successivo per completare il restante tratto del percorso. Il conteggio verrà effettuato dopo 600 lunghissimi chilometri che potrebbero cambiare sensibilmente la classifica assoluta.

60% del percorso tutto nuovo

Continua in ogni caso l’esplorazione dello Stato arabo, il 60% del percorso sarà infatti completamente nuovo. Jeddah e la parte sud dell’Arabia Saudita spariscono dal piano globale che come accaduto negli ultimi anni prevederà una singola giornata di riposto in quel di Riyad.

Yanbu, sulle rive del Mar Rosso, concluderà la Dakar 2024, mentre la sede di partenza Al-Ula ospiterà il Prologo che servirà a dettare l’ordine in vista del primo vero giorno d’azione. Ai nastri di partenza sono attesi ben 778 concorrenti (in merito evidenziamo la presenza di 137 moto, 153 auto di tutte le categorie, 46 camion e 10 quad).

Ricordiamo che come accade da un paio di anni a questa parte la competizione diretta da David Castera sarà valida come opening round del FIA World Rally-Raid Championship che successivamente si sposterà ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), in Portogallo, in Argentina ed in Marocco.

Luca Pellegrini