Mattias Ekström conduce la doppietta Audi al termine della Stage 8 della Dakar 2024, frazione molto impegnativa di 458km con partenza da Ad Dawadimi ed arrivo da Ha’il. Lo svedese si impone davanti a Stéphane Peterhansel, il marchio tedesco domina la scena e si conferma al vertice della graduatoria overall con Carlos Sainz.

🏁 Stage 8️⃣ – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Mattias Ekström

🥈 Stéphane Peterhansel

🥉 Guerlain Chicherit 👏 After winning the prologue, @mattiasekstroem now wins Stage 8 at #Dakar2024

Dakar Stage 8: Loeb ci prova, ma non basta

La speciale odierna è iniziata sotto l’insegna di Sébastien Loeb ( Bahrain Raid Xtreme #203). L’alsaziano ha minacciato la supremazia di Audi Sport recuperando terreno nei confronti di Carlos Sainz #204, unisco superstite della compagine teutonica per la vittoria assoluta dopo i problemi per lo scandinavo Mattias Ekström #207.

L’ex campione del DTM ha avuto la meglio quest’oggi, abile a concludere il percorso previsto in 3h e 16 minuti. Stéphane Peterhansel ha terminato secondo precedendo il transalpino Guerlain Chicherit (Overdrive Racing Toyota #211), rispettivamente a +3.45 ed a +4.10

Sainz ha terminato quarto allungando su Loeb che dopo i primi chilometri sembrava in grado di sottrarre diversi minuti al diretto rivale di Audi Sport. Il veterano del Mondiale Rally ha perso terreno verso il finale, una nuova beffa al termine di una nuova intensa prova tra le dune dell’Arabia Saudita.

Decima piazza finale per il già citato Loeb, mentre è da rimarcare il quinto posto di Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing #216) davanti a Guillaume De Mévius (Overdrive Racing Toyota #221) e Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing #206). Lunedì da dimenticare, invece, per Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing Prodrive #200), out dopo un danno al motore.

Dakar Stage 8, Sainz ancora davanti con margine

Una sola Audi sfida il resto del mondo, Sainz è ancora provvisoriamente al comando del rally raid più noto al mondo. Il veterano spagnolo si conferma senza in cima alla graduatoria assoluta dopo otto speciali disputate, meritatamente avanti 24 minuti al Loeb.

Con ancora tanti chilometri da affrontare tutto può succedere, il transalpino ha più di una chance per poter ribaltare la situazione generale. Lontani, invece, gli altri con Moraes virtualmente terzo (+1h05) davanti a Giniel de Villiers (+1h34) ed a Chicherit (1h34).

Dakar 2024, Stage 9: Ha’il – Al-‘Ula

Domani 417km attendono la carovana della Dakar 2024 che prevede un percorso con partenza da Ha’il ed arrivo in quel di Al-‘Ula. La località che ha aperto la manifestazione che stiamo vivendo torna quindi protagonista, uno snodo cruciale in attesa di intraprendere l’ultima rotta verso l’attesissimo arrivo di Yanbu.

Luca Pellegrini