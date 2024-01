Nasser Al-Attiyah sale in cattedra e vince la Stage 5 della Dakar 2024, frazione intermedia di 118km con partenza da Al-Hofuf ed arrivo da Shaybah. Il campione in carica di Nasser Racing Prodrive #200 recupera due minuti a Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing Toyota #201), sempre leader della classifica assoluta dell’evento.

🏁 Stage 5️⃣ – Cars 🚗

Provisional top 3:

🥇 Nasser Al-Attiyah

🥈 Guerlain Chicherit

🥉 Juan Cruz Yacopini

Al-Attiyah refrained from the strategic games of his rivals and set the fastest time of the day ⏱

See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo… pic.twitter.com/x4ADra7CTR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024