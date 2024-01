E’ Adrien Van Beveren ad aggiudicarsi lo Stage 9 della Dakar 2024. Il pilota Honda ha potuto sfruttare i bonus accumulati nelle speciali, che gli hanno permesso di prendersi la vittoria di tappa. In classifica generale invece allunga Ricky Brabec, portando il suo vantaggio su Branch a 7’09.

Lo Stage 9 della Dakar 2024 vede Adrien Van Beveren portare a casa il successo di tappa. Il francese ha quindi avuto la meglio nel percorso di 417km da Hail ad Alula grazie ai bonus accumulati nelle speciali. Il pilota Honda ha infatti accumulato ben 5’36, che gli hanno permesso di risultare il più veloce al traguardo di 42 secondi nei confronti di Ricky Brabec, il più veloce oggi. Per Van Beveren si tratta del secondo successo in questa edizione della Dakar, dopo la vittoria colta nello Stage 6.

Può comunque sorridere Brabec, che con la seconda posizione odierna riesce ad allungare in classifica generale su Ross Branch che adesso paga un distacco di 7’09 sul pilota della casa giapponese. In terza posizione invece troviamo Quintanilla che consegna così la tripletta alla Honda. Toby Price invece chiude fuori dal podio dopo aver battagliato per le prime posizioni nelle fasi iniziali della corsa. Quinta posizione come detto prima per Ross Branch, oggi nettamente in difficoltà rispetto ai rivali, ma con tre tappe ancora da disputare tutto è ancora da decidere considerata l’incertezza di una corsa come la Dakar.

Sesta posizione per Kevin Benavides con un distacco di 8’13 dai primi nonostante i 3’26 di abbuoni della speciale. Il vincitore della passata edizione adesso paga un ritardo di 28’02 nella generale, allontanando ormai quasi definitivamente le sue chance di ripetersi. In settima posizione troviamo Jose Cornejo che riesce a precedere Luciano Benavides ottavo, anche lui in difficoltà a 10’16 da Van Beveren. Problemi anche per Daniel Sanders che oggi chiude ad oltre 20 minuti dai primi, perdendo così la settima posizione nella generale proprio nei confronti del pilota Husqvarna. Chiudono la top ten dello Stage 9 della Dakar 2024 Stefan Svitko e Bradley Cox. Di seguito la classifica di generale:

La classifica dello Stage 9:

Julian D’Agata