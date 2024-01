È ancora Honda grande protagonista dello Stage 7 Dakar 2024 Moto. La casa dell’Ala Dorata piazza l’ennesimo successo di questa edizione, il terzo per quanto riguarda José Ignacio Cornejo Florimo. Il cileno precede sul traguardo di Al Duwadimi i fratelli Luciano e Kevin Benavides. Ricky Brabec rimane in testa alla classifica generale per il rotto della cuffia.

ANCORA “NACHO” CORNEJO: 3° SIGILLO ALLA DAKAR 2024

Fa strano pensare come quello dello Stage 7 alla Dakar 2024 sia solo l’ottavo successo nel rally raid più difficile del Mondo di José Ignacio Cornejo Florimo. Il pilota HRC, dopo un’edizione 2023 a secco di vittorie di tappa in Arabia Saudita, quest’anno si sta rifacendo con gli interessi. “Nacho” è il pilota più vincente di questa edizione con tre vittorie, quella odierna arrivata dopo una tappa per nulla scontata. I 483 km di prova speciale che hanno portato dalla capitale Riyadh fino a Al Duwadimi sono stati parecchio insidiosi per tutti, soprattutto per gli apripista, come vedremo in seguito. Cornejo ha dimostrato una grande abilità di navigazione, concludendo la prova con oltre 3′ su Luciano Benavides (+3’12”) e Kevin Benavides (+3’32”). Ad onor del vero, il vincitore della Dakar 2023 è stato un grande avversario per Cornejo quest’oggi. Arrivato sul traguardo con soli 32″ di ritardo dal cileno, il più grande dei fratelli Benavides è stato successivamente penalizzato di 3′, scalando così al 3° posto.

ROSS BRANCH RECUPERA RICKY BRABEC MA È DIETRO DI 1″

In 4ª posizione nello Stage 7 alla Dakar 2024 c’è la Hero di Ross Branch, grande protagonista in questa edizione della gara saudita grazie alla sua costanza. Arrivato a metà corsa con 51″ di ritardo dal pilota Honda Ricky Brabec, nella tappa odierna il botswano ha recuperato praticamente tutto il distacco che lo separava dal leader della classifica generale. Arrivato al traguardo con 6’36” da Cornejo, Branch precede proprio Brabec, 5° a 7’26”. Nonostante i 50″ presi dal rivale del costruttore indiano, Brabec mantiene la testa della corsa per un solo secondo. Questo a testimonianza dell’incertezza della corsa, dato che si sono corse già oltre 30 ore.

FATICANO VAN BEVEREN E PRICE, RITIRO PER PAOLO LUCCI

Daniel Sanders porta l’unica GASGAS rimasta in gara al 6° posto (+9’17”) davanti a Stefan Svitko (+10’17”). In 8ª posizione c’è Toby Price (+11’26”), il quale ha preceduto al traguardo Adrien Van Beveren (9° a 12’44”). Il francese di Honda ha vinto sull’australiano di KTM l’inedita 48h Crono svolta prima della pausa. I due, in virtù della classifica di tappa precedente, hanno avuto oggi l’arduo compito di aprire la strada. Come già accennato in precedenza, la navigazione odierna è stata particolarmente dura, come dimostrano i due piloti arrivati piuttosto distanti dalla vetta nonostante i bonus. Il #42 di HRC in particolare perde parecchio terreno nella classifica generale. Van Beveren viene sopravanzato dal compagno Cornejo ed è 4° a 14’39” dall’americano Brabec.

Tra le Rally2 è una brutta giornata per quanto riguarda i colori italiani. Al kilometro 192 Paolo Lucci ha dovuto abbandonare la Dakar 2024 dopo una caduta, che lo ha visto elitrasportato all’ospedale di Al Duwadimi per ulteriori controlli. Come riporta Motosprint, le condizioni del pilota KTM non sono in pericolo, anche se l’Italia perde il più competitivo dei propri portacolori.

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA DELLO STAGE 7

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LO STAGE 7

Valentino Aggio

