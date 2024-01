Ad aggiudicarsi la vittoria nello Stage 5 della Dakar 2024 è Pablo Quintanilla, che riesce nuovamente ad imporsi dopo essere stato privato del successo nella terza tappa a causa di una penalità. In classifica però sorride Ross Branch, che ritorna leader della generale.

VINCE QUINTANILLA

E’ Pablo Quintanilla ad aggiudicarsi lo Stage 5 della Dakar 2024. Il cileno è riuscito ad imporsi nella speciale di oggi che si è corsa tra Al-Hofuf e Shubaytah, in una tappa di 118 km nell’Empty Quarter, il deserto più grande del Mondo. La prova era infatti tra le più difficili visto la numerosa presenza di dune, ma il pilota Honda ha dimostrato di poter essere il più veloce anche in queste condizioni. Il cileno è riuscito ad approfittare della sua 18esima posizione in partenza che gli ha permesso di seguire le piste aperte degli altri piloti.

Quintanilla ha preso la leadership dopo 80 km, mantenendola fino al traguardo e cogliendo il successo che gli era sfuggito nella terza tappa a causa di una penalità. In seconda posizione invece troviamo l’altra Honda di Adrien van Beveren che paga un distacco dal compagno di squadra di soli 37 secondi. Segue in terza posizione la KTM di Toby Price a 1’39 dalla vetta, che riesce a piazzarsi davanti alla GAsGas di Daniel Sanders, quarto dopo le difficoltà di ieri. Chiude la top 5 la Kove di Mason Klein.

SORRIDE BRANCH

Ma a sorridere in questo Stage 5 della Dakar 2024 è sicuramente Ross Branch che riporta la sua Hero in testa alla classifica generale con un distacco di 1’14 da Correjo che oggi ha chiuso 14esimo. Il pilota del Botswana ha chiuso la tappa di oggi in sesta posizione con un distacco di 3’42 da Quintanilla, dimostrandosi il più costante in questa prima settimana della Dakar. Alle spalle di Branch troviamo invece la Honda di Ricky Brabec che paga un distacco di 6 secondi dalla Hero. In ottava posizione c’è Stefan Svito a 4’10, seguito dall’Husqvarna di Luciano Benavides e da Tobias Ebster che chiude la top 10 dello Stage 5. Da segnalare l’ottima prova di Paolo Lucci, oggi 15esimo assoluto e migliore degli italiani.

Di seguito la classifica della quinta tappa:

La classifica generale dopo lo Stage 5 della Dakar 2024:

Julian D’Agata