Terza vittoria per Honda alla Dakar 2024 moto, la seconda in tre giorni per José Ignacio Cornejo Florimo. Il cileno ha letteralmente volato nei 299 km di speciale che hanno portato da Al Salamiya a Al-Hofuf, vincendo con 2’59” sul compagno Ricky Brabec e 3’18” sul campione in carica Kevin Benavides.

CORNEJO FLORIMO SI PRENDE LA VETTA NELLA GENERALE

Ottava vittoria in carriera e seconda alla Dakar 2024 per José Ignacio Cornejo Florimo. Il #11 della casa di Tokyo firma la tripletta per Honda, per ora leader indiscussa in questa corsa saudita. Il pilota cileno si gode, almeno per il momento, la vetta nella classifica generale. Dopo la penalità di 60″ inflitta al vecchio leader Ross Branch, Cornejo si trovava a 3’11” dalla vetta prima dello Stage 4 odierno. Branch, 4° oggi dietro a Brabec e Benavides, paga ben 4’18” al collega americano. La classifica generale vede ora l’alfiere Honda con 1’15” sul pilota Hero, mentre lo statunitense Ricky Brabec si trova a 4’56”. Kevin Benavides, al quale è stata assegnata la vittoria dello Stage 3 a seguito delle penalità inflitte a moltissimi protagonisti.

DISASTRO PER TOBY PRICE E PABLO QUINTANILLA

Proseguendo con la classifica di tappa, HRC piazza Adiren Van Beveren (+5’25”) in 5ª posizione assoluta davanti all’iridato W2RC Luciano Benavides (+7’22”). Joan Barreda Bort (+8’15”) sulla Hero precede la sorpresa di giornata Rui Gonçalves (+9’51”), 8° su Sherco e alla prima top 10 della edizione 2024.

Questa Dakar 2024 moto si mette subito in salita per due grandi protagonisti della vigilia. L’impegnativo Stage 4 della corsa in Arabia Saudita ha fatto, tra le proprie vittime, anche Toby Price e Pablo Quintanilla. L’australiano di KTM ha pagato ben 15’08” da Cornejo, piazzandosi solamente in 15ª posizione dietro anche ad alcuni piloti della categoria Rally2. È andata anche peggio all’altro cileno di HRC, solo 19° a 18’39” dal connazionale e appena davanti ad un altro ufficiale come Daniel Sanders (20° a 18’41”). Quintanilla passa da 4° a 7° nella generale, ora a 31’44” dal compagno di tenda. Price è 8° a 34’54”, mentre Sanders scivola addirittura fuori dalla top 10 (11° a 39’43”).

PAOLO LUCCI 12° ASSOLUTO E 3° RALLY2

Inizia a carburare in questa Dakar 2024 moto anche l’italiano Paolo Lucci. Il pilota BAS World KTM Racing Team ha chiuso la difficile prova al 12° posto assoluto, tagliando il traguardo ad Al-Hofuf a 12’56” dal vincitore di tappa. Lucci è 3° di categoria nello Stage 4, dietro solo al leader Rally2 Romain Dumontier (10° a 11’54”) e al compagno di squadra Mathieu Doveze (11° a 12’05”). Questo podio di tappa porta il pilota italiano dal 9° al 6° posto nella combattuta categoria Rally2. Ora la classifica generale della classe cadetta vede Lucci a 1’26’34” da Dumontier, il quale è 10° assoluto.

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA DELLO STAGE 4

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LO STAGE 4

Valentino Aggio