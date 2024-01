Dakar 2024 | Moto, Stage 3: Quintanilla vince, Sunderland va ko

Pablo Quintanilla vince il terzo stage della Dakar 2024, portando a casa il successo di tappa tra le moto davanti a Barreda e Kevin Benavides. Il grande colpo di scena nella tratta Al Duwadimi-Al Salamiya vede protagonista Sam Sunderland, costretto al ritiro per un problema tecnico verificatosi all’altezza del km 11.

Completando i 438 km del terzo stage con il miglior tempo Pablo Quintanilla ottiene il sesto successo di tappa nella Dakar Moto. L’affermazione odierna arriva con un margine di 1′ 38″ sulla Hero di Joan Barreda e 1′ 46″ sulla KTM ufficiale di Kevin Benavides. La vittoria proietta il cileno di casa Honda al quarto posto della classifica assoluta, ancora comandata da Ross Branch, oggi quinto alle spalle della Honda di Ricky Brabec.

PROBLEMA TECNICO PER SUNDERLAND, DAKAR FINITA

La prova speciale di 438 km si rivela fatale – sportivamente parlando – per Sam Sunderland, fermatosi dopo soli 11 km a causa di un’avaria meccanica. Il 34enne due volte vincitore della Dakar Moto (2017 e 2022) abbandona così la competizione e vede svanire tutte le possibilità di conquistare la terza corona.

Tornando alla classifica del terzo stage, Honda mette le mani anche sul sesto e settimo posto, prima con Adrien van Beveren e poi con Josè Cornejo, secondo nella graduatoria generale. A seguire il cileno, raggiunto da Quintanilla nella classifica dei successi di tappa artigliati in carriera, troviamo Stefan Svitko (KTM Slonaft Rally Team) e Martin Michek (KTM Orion-Moto Racing Group), mentre la Top10 è per ora chiusa da Roman Dumontier sull’Husqvarna del proprio team.

PRICE E HOWES SOCCORRONO BUHLER, RISULTATI ANCORA PROVVISORI

Scriviamo “per ora” perché la classifica della terza tappa dovrebbe cambiare una volta stilati i risultati ufficiali. Questo perché sia Toby Price sia Skyler Howes si sono fermati per soccorrere Sebastian Buhler, dunque la direzione gara dovrebbe accreditare 18′ 03″ a Price e 17′ 46″ a Howes. Con il recupero del tempo Howes chiuderebbe lo Stage 3 al quinto posto, mentre Price al decimo. Giornata storta, invece per Daniel Sanders (GASGAS), solamente dodicesimo, così come per Luciano Benavides (Husqvarna), quattordicesimo una volta raggiunto il bivacco.

