Dopo la stage 1, la Dakar e le sue moto affrontano la tappa numero 2 dell’edizione 2024. Partendo da Al Henaikiyah, i piloti percorrono 495 Km di prova speciale tra rocce e dune di sabbia, con destinazione Al Duwadimi. La classifica delle due ruote sorride a Josè Ignacio Cornejo Florimo, nonostante una piccola disavventura nel corso della prova.

DAKAR 2024: COSA SUCCEDE NELLA STAGE 2 DELLA CLASSE MOTO

Dopo i primi 20 Km è Pablo Quintanilla ad assumere il comando, dando inizio ad un derby cileno con Cornejo. Il “duello” termina al Km 342, quando “Nacho” passa al comando per tenerlo fino al traguardo. Il pilota Honda accumula un vantaggio di quasi sei minuti su Luciano Benavides, il quale si prende la piazza d’onore al Km 41 e prova anche a sfidare Cornejo per la leadership. Quintanilla scivola terzo, battuto dall’argentino della Husqvarna per una decina di secondi.

Il tedesco della Hero Sebastian Bühler e Ricky Brabec completano la top five. Con lo statunitense, contiamo ben tre Honda nelle prime cinque posizioni. Sam Sunderland porta la prima Gas Gas in sesta piazza, a precedere la KTM di Toby Price. Kevin Benavides, campione in carica della Dakar, non va oltre la 19esima piazza, con un divario che sfiora i venti minuti. Sette posizioni più avanti troviamo Ross Branch, che di minuti ne sconta 12.

Al traguardo, Cornejo rivela di aver rischiato il ritiro: “Ho avuto un piccolo incidente colpendo delle rocce”, racconta ai microfoni, “ma niente di serio”. Va decisamente peggio a Lorenzo Santolino, fermo al Km 17 con la sua Sherco ammutolita. Si ferma anche Mason Klein, sempre per un problema tecnico.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Paolo Lucci è primo della lista, in 21esima posizione. Gioele Meoni finisce la sua giornata con il 56esimo tempo. Il figlio del mai dimenticato Fabrizio Meoni è ottavo nella Original by Motul, speciale classifica dedicata a chi corre senza assistenza. Il vincitore nella categoria è l’austriaco Tobias Ebster, nipote del leggendario Heinz Kinigardner.

Nella classifica generale, Branch mantiene la testa, grazie alla vittoria della tappa di ieri ed al bonus di 1 secondo al Km, introdotto quest’anno per non penalizzare chi parte per primo. Cornejo sale in seconda posizione, a 2’55” dal rider del Botswana.

MEDEIROS DOMINA LA CLASSE QUAD

Oltre alle moto, la Stage 2 della Dakar 2024 vede in azione la classe quad. Tra le moto a quattro ruote, Marcelo Medeiros domina la scena, dopo un inizio prudente. Per il brasiliano è la decima vittoria di tappa in carriera, salendo al quarto posto nella classifica di tutti i tempi. Lo slovacco Juraj Varga è secondo a quattro minuti di distacco, seguono l’argentino Manuel Andujar ed il veterano francese Alexander Giraud, distanti sei minuti dalla vetta. La classifica generale rispecchia l’andamento della tappa, con Medeiros davanti a tutti.

La Dakar riprende domani con la Stage 3, da Al Duwadimi ad Al Salamiya.

Riccardo Trullo