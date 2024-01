Dakar 2024 | Moto, Stage 12: Brabec è campione, a Kevin Benavides l'ultima prova

Per la seconda volta in carriera Ricky Brabec si laurea campione nella Dakar Moto, bissando il titolo del 2020. In sella alla propria Honda ufficiale il 32enne californiano chiude l’ultima speciale, vinta da Kevin Benevaides, al nono posto, potendo già festeggiare una volta arrivato al bivacco di Yanbu.

Nell’ultima giornata della Dakar Moto 2024 va in scena un vero e proprio passaggio del testimone. Kevin Benavides, campione nel 2023, vince la tappa da 175 km, cedendo poi il trofeo a Ricky Brabec, il nuovo Re del rally-raid più celebre al mondo. Per il portacolori Honda si tratta della seconda affermazione, la quale fa seguito al successo ottenuto nel 2020. Due vittorie di tappa, tanta sostanza e pochi problemi, questi sono gli ingredienti che permettono a Brabec di chiudere da campione l’edizione 2024. In Honda, inoltre, si respira aria di orgoglio, poiché la casa alata ottiene l’ottavo trionfo assoluto nella Dakar, il terzo negli ultimi quattro anni.

DAKAR MOTO 2024 | CLASSIFICA STAGE 12

Snocciolando i risultati dell’ultima e breve prova speciale, Kevin Benavides precede di un minuto sia Toby Price sia il fratello Luciano, mentre al quarto e quinto posto si piazzano le Honda di Adrien van Beveren e Pablo Quintanilla. Nella classifica assoluta, invece, Brabec si impone per soli dieci minuti di scarto su uno stoico Ross Branch, esaltatosi alla guida della Hero ed autore della miglior prestazione in carriera.

Il podio della graduatoria generale vede protagonista la Honda di Adrien van Beveren, al primo podio nella Dakar. Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto nel reparto off-road dal marchio giapponese. KTM deve accontentarsi della quarta e quinta piazza, artigliate prima dall’ormai ex-campione Kevin Benavides e poi da Toby Price. Sesta posizione assoluta per Nacho Cornejo, che batte per soli sei minuti la Husqvarna di Luciano Benavides. La prima GASGAS, l’unica in top10, è quella di Daniel Sanders, mentre Stefan Svitko (nono) si impone tra i piloti in gara con team privati, battendo Martin Michek.

DAKAR MOTO 2024 | CLASSIFICA ASSOLUTA

Matteo Pittaccio

