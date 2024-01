Una vittoria dal sapore piuttosto amaro quella ottenuta da Ross Branch nello Stage 10 della Dakar 2024. Il pilota ufficiale Hero ha condotto buona parte della tappa senza troppi problemi, venendo impensierito solo dai bonus dati a Ricky Brabec per aver aperto la strada. Lo statunitense di Honda, 2° al traguardo, mette le mani sulla vittoria finale.

ROSS BRANCH VINCE MA SEMBRA FUORI DALLA LOTTA

Seconda vittoria della Dakar 2024 per Ross Branch, che mantiene il 2° posto nella classifica generale dietro a Ricky Brabec. Un successo leggermente tardivo quello del pilota del Botswana, che ha festeggiato la vittoria di tappa in occasione dello Stage 1. Nella seconda settimana di gara il #46 non è stato in grado di tenere testa al cambio di passo del rivale Brabec, il quale ha già un bel vantaggio in vista dell’ultima tappa. Sul traguardo di Yanbu Branch ha concluso con solo 32″ di vantaggio nei confronti del rivale dopo i 480 km di prova speciale. Al momento il pilota Hero è a 10’22” dalla vetta con soli 175 km di prova speciale rimasti in questa edizione della Dakar

HONDA SUL PODIO CON BRABEC E VAN BEVEREN: LA DAKAR 2024 È A UN PASSO

Nella Dakar non ci sono mai certezze fino a che non si arriva al traguardo, ma con il solo Stage 12 da percorrere Ricky Brabec e Honda sono nella migliore posizione possibile. L’americano ha concluso al 2° posto il penultimo Stage della Dakar 2024, pagando solo 32″ al primo inseguitore. Il vincitore dell’edizione 2020 è dunque vicinissimo a conquistare la seconda corsa saudita della sua carriera. Nei 175 km di speciale di domani Brabec potrà correre senza prendere rischi, visti gli oltre 10′ di vantaggio su Branch.

HRC ha messo sul podio dello Stage 11 alla Dakar 2024 anche Adrien Van Beveren. Il francese, ex Yamaha, ha completato la prova a 3’17” dalla vetta, vedendo così le possibilità di 2° posto nella generale diminuirsi. Al momento Van Beveren paga 14’31” dalla vetta, il che significa 4’9″ da Branch. Il #42 domani tenterà l’assalto alla 2ª posizione, ma può stare tranquillo per quanto riguarda il podio. Van Beveren al momento ha oltre 24′ sul compagno Cornejo.

KTM INSEGUE, DISASTRO PER IGNACIO CORNEJO

Sta per volgere al termine la difficile Dakar 2024 per quanto riguarda il gruppo KTM. Ancora una volta all’inseguimento di Honda e Branch, Luciano Benavides chiude lo Stage 11 al 4° posto (+4’38”) davanti a Toby Price (+6’31”). In sesta posizione Bradley Cox (+8’5″) si prende la vetta per quanto riguarda la classe Rally2, avvicinandosi pericolosamente a Romain Dumontier (oggi 18° a 26’58”, ndr) per la 2ª posizione di classe nella generale. Proseguendo la classifica, ecco altri due ufficiali di Mattighofen come Kevin Benavides (7° a +9’8″) e Daniel Sanders con GASGAS (8° a 12’23”). Chiudono la top 10 Martin Michek e Stefan Svitko.

Se Honda ha piazzato ben due piloti sul podio del penultimo Stage alla Dakar 2024, i due cileni hanno faticato davvero molto lungo il percorso. Pablo Quintanilla ha concluso solo al 12° posto, pagando ben 17’34” nei confronti di Branch. Il #7 del costruttore di Tokyo, a sua discolpa, non ha più speranze di classifica. Al contrario, José Ignacio Cornejo Florimo di speranze nella generale ne aveva molte. Dietro solo di 2′ rispetto al compagno Van Beveren, il vincitore di tre tappe nel 2024 ha combinato un disastro quest’oggi. Cornejo ha raggiunto il traguardo di Yanbu al 17° posto, pagando ben 25’28” dal vincitore di giornata. Ora il #11 di Honda dovrà guardarsi le spalle da Kevin Benavides per consolidare il 4° posto nella generale.

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA DELLO STAGE 11

DAKAR 2024 | MOTO, LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LO STAGE 11

Valentino Aggio

Leggi anche: DAKAR 2024 | MOTO, STAGE 10: BRABEC VINCE E ALLUNGA NELLA GENERALE