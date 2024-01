Ricky Brabec mette le mani sulla Dakar 2024 classe moto dopo un bellissimo successo durante la Stage 10. Lo statunitense di casa Honda svetta al termine di un vero e proprio fotofinish contro il compagno di squadra Nacho Cornejo, sconfitto per soli due secondi dopo 371km cronometrati. Il vincitore del segmento odierno mantiene anche il controllo della graduatoria overall con 10 minuti su Ross Branch.

🏁 Stage 🔟 – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Ricky Brabec

🥈 Nacho Cornejo

🥉 Adrien van Beveren

It's a big result for Brabec on the top step of an all Honda podium as he opens up a 10'54" advantage in the overall standings 🔝

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2024