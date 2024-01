Non sono mancati i colpi di scena nello Stage 1 della Dakar 2024. Ad aggiudicarsi la vittoria di tappa è stato Ross Branch, che si è anche reso protagonista del soccorso nei confronti del vincitore del Prologo Schareina, caduto dopo 240 km.

BRANCH VINCE LO STAGE 1

Lo Stage 1 della Dakar Rally 2024 è stata piena di sorprese è colpi di scena. La prima tappa che si è svolta tra Al-Ula ed Al Henakiyah con i suoi 414 km cronometrati ha infatti visto trionfare Ross Branch in sella alla Hero. Il pilota sudafricano dopo aver comandato per buona parte della mattinata, si è fermato a prestare soccorso a Tosha Shareina, autore di una caduta dopo 240 km. Il vincitore del Prologo è stato già costretto al ritiro dopo aver subito la frattura del polso a seguito dell’incidente, mandando in fumo i suoi sogni di vittoria.

Branch è ripartito dopo l’arrivo dei soccorsi con un distacco dai primi di 16′, ma grazie al suo intervento gli sono stati restituiti 25 minuti sul tempo finale una volta giunto al traguardo che gli consegnano cosi la prima vittoria nello Stage 1 della Dakar 2024. Il regolamento della gara prevede infatti che il tempo perso nell’assistenza di un altro pilota viene dedotto da quello complessivo.

OTTAVO BENAVIDES

Alle sue spalle si sono dati battaglia Ricky Brabec e Mason Klein, con il pilota Honda che ha avuto la meglio di 25 secondi sul connazionale in sella alla Kove, aggiudicandosi temporaneamente il primato prima dell’arrivo di Branch che grazie al soccorso ha un vantaggio di dieci minuti sugli inseguitori. In quarta posizione chiude la KTM di Bradley Cox a due minuti da Brabec, mentre segue l’altra Honda ufficiale di Cornejo che si piazza davanti a Dumontier e Santolino.

Soltanto ottavo il vincitore dell’edizione 2023 della Dakar Kevin Benavides, che si è piazzato davanti a Daniel Sanders e Martin Michek. Fuori dalla top ten troviamo invece Adrien van Beveren, Sam Sunderland, Luciano Benavides e Toby Price mentre per quanto riguarda gli italiani il migliore dello stage 1 della Dakar 2024 è stato Paolo Lucci, 24esimo. Tommaso Montanari ha invece chiuso 28esimo staccato di 30 secondi dal connazionale.

Di seguito la classifica dello Stage 1 della Dakar 2024:

