Al primo assaggio di Dakar 2024, la sua prima da pilota ufficiale, Tosha Schareina non ha certo aspettato ad imporsi. Il giovane pilota spagnolo si prende la vittoria del Prologo ad AlUla, nei primi 27 km a luci ed ombre per quanto riguarda HRC. Sul podio Daniel Sanders e Ross Branch.

SCHAREINA VINCE IL PROLOGO AL DEBUTTO CON HONDA

Lo avevamo introdotto come outsider fin dall’anteprima e non ha di certo disilluso le aspettative. Tosha Schareina si prende il Prologo della Dakar 2024 su Honda, portando quindi il secondo grande successo al costruttore giapponese dopo aver vinto la Desafío Ruta 40 nel 2023. Il 28enne di Valencia ha concluso i 27 km cronometrati in solo 17’35”, precedendo così Daniel Sanders. L’australiano di GASGAS, già molto veloce nella scorsa edizione, ha concluso a soli 12″ dal vincitore. In terza posizione c’è Ross Branch, a 19″ con la Hero.

VAN BEVEREN SUBITO AD INSEGUIRE, KTM A RILENTO

HRC può di certo essere soddisfatta del Prologo Dakar 2024. Oltre alla vittoria di tappa, l’Ala Dorata piazza Adrien Van Beveren in quarta posizione. L’esperto francese, alla seconda edizione con Honda dopo gli anni passati in Yamaha, ha accumulato solo 24″ dal compagno di tenda Schareina. Appena sopra i 18′ c’è il campione del Mondo W2RC Luciano Benavides, in sella alla fedele Husqvarna (+26″). L’argentino precede di soli 2″ la seconda GASGAS di Sam Sunderland.

Più staccato, già a 47″, c’è la terza Honda di Pablo Quintanilla. Il cileno precede la coppia di KTM ufficiali guidate da Toby Price (+ 47″) e il campione in carica Kevin Benavides (+51″). È probabile che il colosso austriaco abbia consigliato ai propri piloti di prendersi con molta calma i primi kilometri in Arabia Saudita per concentrarsi meglio sullo Stage 1 di domani. A chiudere la top 10 c’è l’americano Mason Klein, già vincitore di uno stage lo scorso anno, che quest’anno ha deciso di accettare la sfida Kove, portando il marchio cinese al 10° posto.

PAOLO LUCCI È 35°, CHE DISASTRO SKYLER HOWES!

Partenza a rilento anche per quanto riguarda Paolo Lucci. L’italiano, 15° lo scorso anno, ha chiuso il primo assaggio di Dakar 2024 in 35ª posizione, piazzandosi 14° tra le Rally2. Il pilota KTM precede l’ottimo Tommaso Montanari, 36° e 15° di categoria in sella alla Fantic. Tra i piloti ufficiali spicca il 42° posto di Skyler Howes. L’americano, piazzatosi 3° nella scorsa edizione con Husqvarna, non ha di certo iniziato al meglio la Dakar 2024. Howes, passato a Honda per quest’anno, ha avuto una tappa più movimentata del previsto. Come riporta Motosprint, il #10 ha sbagliato a leggere una nota lungo il percorso. Dopo aver forzato il ritmo per recuperare la strada persa, Howes è incappato in una caduta. Oltre al botto, il roadbook dell’ex Husqvarna si è rotto. Questo ha impedito allo statunitense di concludere la tappa con certezze, dovendosi basare sulle impronte lasciate dai colleghi. Howes, ultimo tra le RallyGP, avrà l’arduo compito di aprire la strada nella tappa di domani che prevede ben 414 km di speciale.

DAKAR 2024 | MOTO, I RISULTATI DEL PROLOGO

Valentino Aggio

