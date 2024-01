Il giorno di riposo di questa Dakar 2024 non ha certo arrugginito Sebastien Loeb. Il francese del Prodrive Racing si è preso anche la vittoria della settima tappa, avvicinandosi alla leadership della classifica. Problemi importanti invece per Mathias Ekstroem, costretto a fermare la sua Audi dopo pochi chilometri per un problema al posteriore. Sainz in questo momento resta leader della generale.

Ekstroem subito fuori

La giornata di Mathias Ekstroem è stata purtroppo influenzata da un problema al semiasse posteriore della propria Audi e-tron, che lo ha costretto a restare fermo poco dopo il primo scratch per quasi tre ore. Lo svedese ha dovuto attendere l’arrivo del team mate Peterhansel, che ha cercato in tutti i modi di aiutarlo nella risoluzione del problema. La Dakar è crudele, si sa, ma le immagini del francese che lavora insieme al team mate sulla macchina di quest’ultimo sono forse il miglior spot per questa bellissima edizione 2024.

Loeb cerca la rimonta

Lo stop di Ekstroem ha aperto la strada a Sebastien Loeb per la seconda posizione assoluta. Certo, il francese ci ha messo del suo, andando a vincere la stage odierna in 4:56.39”. Il pilota Prodrive è partito in sordina, per poi recuperare il ritmo e portarsi in testa al settimo Waypoint di una giornata dura e impegnativa, tra le dune del percorso Ryiad – Al Duwadimi.

Seconda posizione di giornata per il brasiliano Lucas Moraes, con la Toyota Hilux del team Overdrive, a sette minuti dal leader. Nasser Al-Attiyah ha invece vinto la battaglia di giornata per il terzo posto contro il leader della classifica generale Carlos Sainz. Il qatariota sta cercando di riprendere quota dopo i problemi patiti in precedenza, dimostrando la bontà del progetto Prodrive.

Sainz, invece, ha continuato a lottare per tenere alta la bandiera di Audi Sport in questa edizione della Dakar, e al momento può contare su un vantaggio di circa 20 minuti sul vincitore di oggi Loeb. È certamente stato un buon inizio di ultima settimana per lui; ora deve sicuramente continuare su questa strada per portarsi a casa la vittoria finale.

Classifica della Stage 7

Classifica assoluta dopo la Stage 7

Trucks: Macik vince e consolida la leadership

Tra i camion, ad ottenere la vittoria di giornata è stato l’Iveco del team MM Techonology pilotato da Macik. Il ceco ha preceduto nel finale Van der Brink e il suo più diretto rivale Loprais, terzo al traguardo, consolidando ancora di più la propria leadership nella classifica generale.

Stage 8: Al-Duwadimi – Halil

Una tappa prevalentemente sabbiosa attende i piloti nella giornata di domani, con il ritorno verso il nord della penisola arabica. I previsti 458 km di speciale non sembrano nascondere le insidie delle tappe precedenti, ma sono comunque da affrontare con attenzione, in particolare per quanto riguarda la navigazione, mai scontata in situazioni simili.

Nicola Saglia