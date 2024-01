E’ Sebastien Loeb ad aggiudicarsi la tappa numero 6 della Dakar 2024. Il pilota francese è stato il più rapido in una frazione partita nella giornata di ieri, e chiusa quest’oggi con i rimanenti 112 km da completare, con Carlos Sainz e Mattias Ekstrom dietro di lui. Raid praticamente concluso, invece, per Nasser Al-Attiyah che a causa di problemi meccanici ha perso oltre tre ore per le riparazioni dicendo praticamente addio alle possibilità di bissare il successo dello scorso anno.

SORRIDE SEBASTIAN, PIANGE NASSER

Ripartito dalla terza posizione allo stop della giornata di ieri, al francese della Toyota sono bastati pochi km per sopravanzare sia Carlos Sainz che Mattias Ekstrom già al primo checkpoint di giornata, aumentando poi il vantaggio nei confronti dei rivali fino al termine della frazione chiusa dal nove volte Campione Rally con 2’01” sullo spagnolo e ben 10’55” sullo svedese. Discorso diametralmente opposto, invece, per il compagno di marca Nasser Al-Attiyah che ha accusato problemi meccanici dopo 530 km percorsi, riuscendo comunque a completare la giornata ma con oltre tre ore di ritardo dal leader chiudendo, di fatto, la sua Dakar 2024.

SAINZ AL COMANDO DELLA GENERALE

L’improvviso e inaspettato stop del qatariota si è rivelato un vero e proprio assist per la pattuglia Audi e per Carlos Sainz che, grazie al risultato odierno, ora guida la classifica generale con oltre 20′ di vantaggio sul compagno di squadra Ekstrom e con 29′ sul francese Sebastien Loeb. Dal quarto posto in poi, occupato da Guillaume de Mevius, i distacchi superano l’ora, il che pone lo spagnolo, con sei tappe rimanenti, come serio candidato alla vittoria finale. Precipita in classifica Al-Attiyah, accreditato della P17 nella generale a quasi tre ore di ritardo dal leader.

MACIK GUIDA NEI TRUCK

Con ancora 200 km da percorrere nella giornata di oggi Martin Macík ha preso il sopravvento su Janus van Kasteren nella classifica generale provvisoria della corsa dei camion con un vantaggio di 19 minuti.

DOMANI PAUSA, SI RIPRENDE DOMENICA

La Dakar riprenderà domenica dopo l’ormai tradizionale sosta di metà rally, con i piloti pronti ad affrontare una tappa di 483 km tra Riyadh e Al-Duwadimi alla ripartenza. Una frazione dove i piloti dovranno affrontare una prima parte di attraversamento di canyon con continui cambi di direzione, e una seconda con ampie sezioni di dune che potrebbero creare non pochi grattacapi e qualche inevitabile scossone nella classifica generale.

Vincenzo Buonpane