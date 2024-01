La temuta maxi-tappa di 48 ore, grande novità della Dakar 2024, non ha mancato di riservare sorprese nel corso della sua prima giornata. Dopo soli 51 chilometri si è infatti conclusa l’avventura di Yazeed Al Rajhi, sino a ieri leader della classifica assoluta e vittima di un brutto incidente che lo ha costretto allo stop. Nei vari riscontri cronometrici, a fare registrare il miglior tempo è stato Carlos Sainz, ora nuovo leader virtuale in attesa che la carovana possa completare entro domani i 549 km complessivamente in programma.

AL RAJHI OUT DOPO UN INCIDENTE

E’ dunque sfumato il sogno di Al Rajhi, sino a questo momento ottimo protagonista a bordo della Toyota Hilux. Il pilota saudita si è reso infatti autore di un ribaltamento su un tratto pianeggiante mentre procedeva ad alta velocità, dovendo fare ritorno al bivacco iniziale di Shubaytah. Abbandonate le chance di vittoria, per lui potrebbe esserci ancora la possibilità di ripresentarsi al via della settima tappa, qualora la sua vettura potrà essere riparata in conformità alle normative di sicurezza previste.

SAINZ NUOVO LEADER VIRTUALE

A salire in cattedra è stato dunque Carlos Sainz, sin qui dominatore incontrastato nell’Empty Quarter. Il madrileno ha infatti realizzato tutti i migliori tempi nei punti di rilevamento intermedio, candidandosi dunque ad impadronirsi della leadership assoluta al termine della giornata di domani, quando verrà stilata la classifica definitiva di tappa. Occorre comunque sottolineare che Sainz, al pari di altri concorrenti, ha scelto di fermarsi al quarto dei sette bivacchi previsti sul percorso, mentre altri protagonisti (tra cui Nasser Al-Attiyah e Mattias Ekstroem) hanno invece optato per la sosta al punto successivo.

TAPPA ACCORCIATA MA ACCAMPAMENTO…IMPROVVISATO

La tappa, in ogni caso, si svolgerà sulla distanza complessiva di 547 chilometri per le auto in luogo dei 579 previsti. Una decisione presa di comune accordo alla vigilia della partenza, per motivi legati al consumo di carburante. A destare le maggiori preoccupazioni erano infatti i punti previsti per il rifornimento che avrebbero potuto mettere in difficoltà i vari partecipanti, eccezion fatta per i piloti Audi. Di conseguenza, questa notte i piloti potranno tentare di riposare secondo le condizioni previste in questa specifica tappa, ovvero avendo a disposizione solo una tenda ed un sacco a pelo, oltre ad una razione di cibo ed un massimo di sei litri d’acqua a testa.

Una prova per veri “uomini duri”, che di certo rende ancora più impegnativa ed al tempo stesso affascinante questa edizione della Dakar.

Marco Privitera