Sébastien Loeb vince la Stage 4 della Dakar 2024, segmento di 299km con partenza da Al Salamiya ed arrivo ad Al Hofuf. Il francese di Bahrain Raid Xtreme #203 ottiene il primo successo dell’anno nella manifestazione araba davanti a Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing Toyota #201), sempre leader della classifica assoluta.

🏁 Stage 4️⃣ – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Sébastien Loeb

🥈 Yazeed Al Rajhi

🥉 Nasser Al-Attiyah After leading all day, @AlAttiyahN was eventually beaten by two rivals. @SebastienLoeb takes his 1st stage win in this #Dakar2024 Follow the other categories live 👉… pic.twitter.com/u6FVxqCazQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024

Dakar, Stage 4: Loeb padrone del finale

La leggenda del FIA WRC ha fatto la differenza nel finale dopo il passaggio ai 263km. Il transalpino ha scavalcato Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing Prodrive #200), virtualmente leader che nelle ultime asperità di giornata ha dovuto inchinarsi anche al progressivo ritorno di Al-Rajhi.

Il padrone di casa ha concluso il segmento odierno a+1.08 da Loeb, presente nella graduatoria con solo 14 secondi di margine sul campione in carica. I protagonisti citati hanno fatto selezione nell’impegnativo deserto dell’Arabia Saudita, le Audi hanno perso almeno quattro minuti rispetto alla concorrenza.

Il migliore del brand tedesco, a +4.58, è stato Carlos Sainz #204 (+4.58), quarto davanti a Guillaume De Mévius (Overdrive Racing Toyota #221), Stéphane Peterhansel (Team Audi Sport #202) e Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team #212).

Al-Rajhi ancora al top dopo la Stage 4 della Dakar 2024



Overdrive Racing Toyota resta in cima a tutti dopo quattro tappe della Dakar 2024. Yazeed Al-Rajhi ha 4 minuti di vantaggio su Sainz, l’arabo e lo spagnolo mantengono un considerevole scarto sulla concorrenza che provvisoriamente è capitanata da Nasser Al-Attiyah (+11.03).

L’affermazione odierna ha permesso a Sébastien Loeb di recuperare qualche minuto nella graduatoria. Il secondo classificato dell’edizione 2023 ha ancora 23 minuti da colmare, un margine considerevole che può essere colmato entro la fine di questo week-end con l’imprevedibile ‘Marathon’ che durerà due giorni.

Janus van Kasteren torna davanti tra i Truck

L’olandese Janus van Kasteren torna davanti a tutti tra i Truck dopo la Stage 4 della Dakar 2024. Il portacolori del Boss Machinery Team De Rooy Iveco FPT #600, presente nell’entry list in compagnia di Darek Rodewald e Marcel Snijders, vanta ora 5 minuti di vantaggio sul ceco Aleš Loprais (Jaroslav Valtr Jr/Jiří Stross), provvisoriamente in vetta prima della partenza odierna grazie alla solida prestazione di ventiquattro ore fa.

Il #202 del Instaforex Loprais Praga ha terminato quarto l’impegno odierno, mentre van Kasteren ha saputo finire secondo con 7 minuti di margine dalla line-up di Ahmed Benbekhti/Bruno Seillet/Mickaël Fauvel (Rebellion Racing MAN #651).

Stage 5: Al-Hofuf – Shaybah

Un vero e proprio sprint da 118km è previsto nella giornata di domani con partenza da Al-Hofuf ed arrivo in quel di Shaybah, località molto vicina al confine con gli Emirati Arabi Uniti. La carovana dovrà in ogni caso gestire al meglio le energie, nella giornata di giovedì è infatti previsto il via dell’infinita prova Marathon che per la prima volta nella storia si articolerà in 48h.

Luca Pellegrini