E’ di Lucas Moraes la vittoria nella terza tappa della Dakar 2024 che da Al Duwadimi ha portato la carovana ad Al Salamiya. Il brasiliano, terzo lo scorso anno, ha preceduto sul traguardo lo svedese Mattias Ekström e il saudita Yazeed Al Rajhi che, grazie al piazzamento odierno, si porta in testa alla classifica generale con 29″ di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz, oggi 6°.

BENE EKSTROM, VOLA MORAES

Al termine degli insidiosissimi 438 km odierni a sorridere è sicuramente Lucas Moraes. Il pilota brasiliano della Toyota è stato abilissimo, infatti, a destreggiarsi su un percorso davvero vario e mutevole nel suo percorrere chiudendo la sua giornata in in 4 ore, 14 minuti e 51 secondi, conquistando così la sua prima vittoria in questa Dakar 2024. Non lo stesso si può dire per per il compagno di marca Guillaume de Mévius che, mentre era in piena lotta per un’altra vittoria di tappa, al km 268 è stato costretto a fermarsi per oltre un quarto d’ora perdendo così anche la possibilità di risalire nella classifica generale. Ad approfittare dei guai del belga sono stati soprattutto Mattias Ekström e Yazeed Al Rajhi che hanno chiuso il podio di giornata, un risultato che permette al pilota saudita della Toyota di affrontare i 295 km di trasferimento da leader con 29″ di margine su Sainz.

🏁 Stage 3️⃣ – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Lucas Moraes

🥈 Mattias Ekström

🥉 Yazeed Al Rajhi 1️⃣st Dakar stage victory for Moraes 👏

ATTARDATI I BIG, PROBLEMI PER LOEB

La giornata dei big non è stata delle più semplici, con Sainz solo 6° e preceduto anche da Nasser Al-Attiyah che, dopo essere stato nelle primissime posizioni per buona parte della tappa, nel finale non è riuscito a contenere il ritorno di Mattias Ekström e Yazeed Al Rajhi, anche a causa di una foratura che ne ha, inevitabilmente, pregiudicato il ritmo. Nonostante questo, il cinque volte vincitore della corsa è riuscito comunque a chiudere davanti al suo grande rivale per la vittoria al titolo, terminando la corsa al 4° posto. Non ottima nemmeno la prestazione di Stéphane Peterhansel, 8° a oltre 7′ dalla vetta, mentre è andata decisamente peggio al connazionale Sebastien Loeb che ha chiuso la sua terza tappa con oltre 20 minuti di distacco dal leader odierno Moraes.

GUAI PER VAN KASTEREN, LOPRAIS NUOVO LEADER

Scossone in classifica nella categoria Truck dove Janus Van Kasteren, in testa saldamente per buona parte della tappa, al km 310 ha dovuto cedere il passo agli avversari rimanendo attardato di oltre 13 minuti. A vincere la tappa odierna è stato il ceco Ales Loprais, che ora guida la generale davanti a Rotsaert e Van Kasteren.

STAGE 4: AL SALAMIYA > AL-HOFUF

Nella giornata di domani la carovana della Dakar 2024 si troverà ad affrontare una speciale di 299 km, oltre a 332 km di trasferimento. Un percorso più breve e veloce verso Al-Hofuf, ma comunque difficile e da affrontare con piena cautela visto che qualsiasi errore potrebbe essere pagato a caro prezzo.

