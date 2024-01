Carlos Sainz si avvicina al successo della Dakar 2024 dopo aver concluso senza problemi la Stage 11, nuovo segmento molto impegnativo di 420km con partenza da Alula Dawadimi ed arrivo a Yanbu. Lo spagnolo di Audi Sport allunga sensibilmente sulla concorrenza approfittando dei problemi di Sébastien Loeb, mentre Guerlain Chicherit (Overdrive Racing Toyota #211) conquista la vittoria nella giornata odierna replicando l’ottima performance di ieri.

🏁 Stage 1️⃣1️⃣ – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Guerlain Chicherit

🥈 Guillaume De Mevius

🥉 Carlos Sainz Chicherit is credited with the best time of the day and secures his 7th career victory at the Dakar, his second in a row after also winning yesterday. See the full… pic.twitter.com/rEc1TSRE5U — DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024

Stage 11, Dakar 2024: Sainz non sbaglia, Loeb sconfitto

La Stage 11 segna la fine della battaglia per il successo tra Audi Sport e Prodrive. Tutto è deciso alla vigilia di nuova prova da disputare nella giornata di domani, quanto accaduto quest’oggi ha letteralmente spaccato la graduatoria generale.

Sainz non ha commesso errori e dopo i minuti persi ieri ha saputo prendersi una clamorosa rivincita. Quest’oggi il deserto dell’Arabia Saudita ha infatti tradito Sébastien Loeb ( Bahrain Raid Xtreme #203), fermo dopo 138km con dei problemi. Sessanta minuti sono stati persi da parte del veterano francese, più che mai vicino al successo assoluto nel rally raid più famoso ed impegnativo al mondo.

🚗 @SebastienLoeb and @FabianLurquin have been halted at 132 km due to broken front right-hand A-arm. 🛠

The duo are reported to have asked their assistance to pick them up and exit the special. They will be able to take starter’s orders tomorrow, but the fight for overall… pic.twitter.com/dkhwEQbd6r — DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024

Il finale della penultima giornata d’azione è stato più che mai avvincente con Sainz che ha dovuto vedersela con gli attacchi da parte del belga Guillaume De Mévius (Overdrive Racing Toyota #221) e del francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team #212).

Alla festa per il successo di tappa si è unico anche il transalpino Guerlain Chicherit (Overdrive Racing Toyota #211), il migliore prima dell’arrivo. Il vincitore della speciale di ieri ha primeggiato con 5 minuti di scarto su De Mévius, abile a beffare di un solo secondo Sainz. Quarta piazza per lo scandinavo Mattias Ekström (Team Audi Sport #207), fedele alleato di Sainz per la vittoria nella graduatoria assoluta.

Dakar 2024, Audi si prepara per la festa

Un nuovo secondo posto potrebbe essere collezionato da Loeb al termine della Dakar 2024. Il francese è riuscito infatti a mantenere un posto sul podio provvisorio nonostante aver ceduto sessanta minuti alla concorrenza.

Il pluricampione del mondo rally lotterà con De Mévius. Il belga è a +1h27 dalla testa, Loeb è attualmente terzo a +1h35 dalla leadership di Audi Sport. Attenzione in ogni caso a Chicherit, quarto a +1h42. Discorso differente, invece, per quanto riguarda Lucas Moares (Toyota Gazoo Racing #206), precipitato nella classifica assoluta dopo una giornata da scordare.

Martin Macík continua a dominare tra i Truck

Martin Macík è sempre più vicino al successo tra i Truck dopo la penultima speciale della Dakar 2024. Il ceco, accompagnato da František Tomášek e David Švanda a bordo del MM Technology Iveco #601, vanta ben due ore di scarto nei confronti del connazionale Aleš Loprais (Instaforex Loprais Praga), vincitore della frazione odierna.

Domani gli ultimi chilometri a Yanbu

Manca poco alla conclusione della Dakar 2024, la carovana affronterà 175km cronometrati per raggiungere il traguardo finale dopo dodici infinite frazioni. Per quanto riguarda le auto ci apprestiamo a commentare una giornata storica, Audi Sport non ha infatti mai primeggiato nella manifestazione che vale anche come FIA Rally Raid World Championship.

Luca Pellegrini