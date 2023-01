Lo stage 5 a questa Dakar 2023 ha visto la prima vittoria di Adrien Van Beveren, il francese del team Monster Energy Honda centra il suo primo successo nel Rally Raid grazie agli abbuoni messi in palio per gli apripista. Seconda posizione per il compagno di squadra Josè Cornejo Florimo, autore del miglior tempo nella speciale. Completa il podio Mason Klein dopo la disavventura di ieri. Sanders si perde e chiude fuori ad oltre venti minuti perdendo anche la leadership della generale ora in mano a Skyler Howes.

LA TAPPA

Si è dovuto attendere fino al quinto stage a questa Dakar 2023 per trovare una tappa completamente composta da sabbia e dune. La Speciale di 373 chilometri formata da un anello a nord di Ha’Il ha infatti visto i piloti doversi destreggiare tra le dune e la sabbia del deserto saudita. Una tappa che come vedremo ha nascosto diverse insidie, soprattutto agli apripista.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Due dei protagonisti della Dakar 2023 hanno preso il via stamane nonostante non fossero in perfette condizioni fisiche. Il vincitore della tappa di ieri Joan Barreda Bort infatti aveva riportato la frattura di un dito urtando contro un sasso nel terzo stage. Destino simile per Matthias Walkner, che caduto anche lui ad inizio Dakar sta stringendo i denti nonostante un forte dolore al polso.

Barreda che da vincitore dello Stage 4 ha dovuto oggi aprire la speciale ha subito iniziato a perdere terreno rispetto agli inseguitori. A comandare la speciale per molto tempo è stato Toby Price, l’australiano della KTM però al chilometro 190 insieme agli altri apripista Joan Barreda, Pablo Quintanilla e Skyler Howes interpretano male una nota e si perdono. I quattro lasciano sul terreno dai dieci ai quindici minuti rispetto ad Adrien Van Beveren che invece arrivato più tardi al bivio non sbaglia e guadagna la leadership. La caduta di Joan Barreda ferma Cornejo e lo stesso Van Beveren che gli prestano soccorso. In poco tempo però i tre riescono a ripartire con il francese ed il cileno che si giocano la leadership di giornata sul filo dei secondi.

QUESTIONE DI ABBUONI

Il miglior tempo di transito nella speciale è quello del cileno José Cornejo Florimo (Monster Energy Honda) ma grazie a 41″ di abbuono per aver aperto parte della speciale la vittoria va al suo compagno di squadra Adrien Van Beveren. Il francese centra così il suo primo successo alla Dakar dopo il quarto posto assoluto della passata edizione. Terza posizione per Mason Klein (Bas World KTM Racing), il ventunenne californiano continua ad impreziosire la sua Dakar con un altro piazzamento di alto livello. Ora il pilota americano è a soli 1’40” dal leader della generale.

Quarta posizione per Matthias Walkner (RedBull KTM Factory Racing) che come detto stringe i denti ma conta di portare al termine la Dakar 2023. A causa di oltre dieci minuti persi per l’errore di navigazione chiude ad oltre 8′ da Van Beveren l’australiano Toby Price (RedBull KTM Factory Racing). Accomunato dallo stesso destino anche Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) che chiude sesto la giornata ma che ora comanda la generale. L’argentino della RedBull KTM Factory, Kevin Benavides chiude settimo a precedere la coppia di piloti Sherco Factory Lorenzo Santolino e Rui Goncalves. Mentre chiude la top10 Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), quattordicesimo il suo compagno di squadra vincitore della tappa di ieri ed autore come detto di una scivolata Joan Barreda.

Chiude solo ventunesimo l’ormai ex leader della classifica generale Daniel Sanders ora solo ottavo ad oltre 13′ dal leader Skyler Howes. Diciottesimo il nostro Paolo Lucci.

CLASSIFICA STAGE 5

CLASSIFICA GENERALE

Mathias Cantarini