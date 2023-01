Arrivata ormai allo Stage 10, la Dakar 2023 Moto continua a regalare emozioni e colpi di scena. Oggi, nei 114 km di prova speciale, Ross Branch si è confermato il migliore di tappa dopo il successo nello Stage 8. Il pilota di Hero Motorsports precede al bivacco di soli 21″ Adrien Van Beveren ed un sorprendente Michael Docherty (30″), pilota rookie della classe Rally2 al primo podio di carriera.

KEVIN BENAVIDES PERDE IL PODIO, MA ORA È LEADER DELLA GENERALE

Una tappa quantomeno inaspettata quella di oggi. I soli 114 km di prova speciale hanno fatto sì che i piloti al vertice fossero ancora più vicini rispetto al solito. Infatti, i primi quattro classificati sono arrivati al kilometro 84 racchiusi in soli 13 secondi: in quell’occasione la Honda di Van Beveren ha preceduto Branch di un solo secondo, mentre Kevin Benavides era 3° staccato di 10″ e avanti di 3″ rispetto a Docherty. Lo sprint finale ha poi dato ragione al pilota originario del Botswana, che ha preceduto il francese di Honda. In terza posizione ha chiuso il sudafricano Docherty, che conquista così il primo podio alla Dakar e la conseguente vittoria di classe Rallys. Beffato quindi Kevin Benavides, che ha chiuso ad un minuto esatto dalla vetta davanti al compagno Matthias Walkner (1’22”). Poco male per il più grande dei fratelli Benavides, dato che il pilota KTM si trova ora in testa alla classifica generale con 1’29” di vantaggio su Skyler Howes e 2’10” sul compagno Toby Price.

TAPPA SPRINT DI STRATEGIA PER LE HUSQVARNA E TOBY PRICE

Ormai si sa, aprire la strada al via di uno Stage non è mai facile, come più volte dimostrato in questa Dakar 2023 Moto. L’ennesima prova è arrivata quest’oggi: Luciano Benavides, Toby Price e Skyler Howes (i migliori tre dello Stage 9, ndr) non hanno chiuso in top 10 quest’oggi. Come hanno poi dichiarato a fine tappa, gli apripista volevano prendere confidenza con il terreno sabbioso che caratterizzerà queste tre tappe nei cosiddetti Empty Quarters. Benavides, il primo dei due piloti Husqvarna, ha chiuso 13° con 6’18” di ritardo, mentre il compagno Howes è 17° (7’38”) seguito a ruota da Price 18° a 8’16”. Oggi è stata una giornata atipica per i piloti della Dakar 2023 Moto: questo Stage, da Haradh a Shaybah, prevedeva ben 510 km di trasferimento e poco più di un centinaio di prova cronometrata. Domani sarà invece ben diverso: saranno ben 274 i km di prova speciale e partire nelle retrovie potrebbe dare un vantaggio alle due Husqvarna e Price.

BENE HONDA, OTTIMO PAOLO LUCCI 14° ASSOLUTO

Ennesima ottima giornata per quanto riguarda Honda in questa Dakar 2023 Moto. La casa di Tokyo, oltre al podio di Van Beveren, piazza gli altri due ufficiali in top 10. Pablo Quintanilla ha chiuso 6° (2’43”), allungando leggermente in generale sul rivale Mason Klein (oggi 7° a 3’05”). Ottava posizione per José Ignacio Cornejo Florimo (4’04”), mentre Franco Caimi (4’07”) e Daniel Nosiglia Jager è 10° a 4’16”. Dodicesima piazza per la GasGas di Daniel Sanders, staccato di 6’02”. Ennesimo podio in questa Dakar per Paolo Lucci nella categoria Rally2. Il pilota italiano, dopo qualche difficoltà ieri, ha chiuso 3° nella propria categoria e 14° assoluto. Purtroppo, i sogni di vittoria stanno svanendo tappa dopo tappa. Anche oggi il #46 non è riuscito a mettere le ruote davanti al rivale Romain Dumontier, oggi 11° assoluto e con 31’48” di vantaggio nella classifica generale.

