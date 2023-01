Nasser Al-Attiyah è il vincitore della Dakar 2023. Il qatariota, assieme al suo copilota Mathieu Baumel, dopo aver ottenuto tre affermazioni di tappa nella prima parte del raid, è stato bravo a gestire il considerevole vantaggio su Sebastien Loeb, conquistando la sua quinta vittoria nella Dakar e superando Ari Vatanen nella speciale graduatoria guidata da Stéphane Peterhansel.

ULTIMA TAPPA A CHICHERIT

La vittoria di giornata, dopo la scorpacciata dei giorni scorsi da parte di Sebastien Loeb, è andata ad un altro francese, Guerlain Chicherit (Gkc Motorsport), che ha ottenuto la sua seconda vittoria in questa edizione davanti all’unica Audi rimasta in gara, quella di Mattias Ekstrom, e all’argentino Sebastian Halpern (X-Raid Mini Jcw Team), che ha chiuso il podio davanti al compagno di scuderia Jakub Przygonsky (4°). La top 10 è chiusa da Henk Lategan (5°), Sebastien Loeb (6°), Yazeed Al Rajhi (7°), Nasser Al-Attiyah (8°), Giniel De Villiers (9°) e Carlos Checa (10°).

QUINTO SUCCESSO PER AL-ATTIYAH

Grazie alle tre affermazioni di tappa e ai guai capitati alla pattuglia Audi e a Sebastien Loeb nelle prime fasi del raid, per Nasser Al-Attiyah si è trattato solamente di gestire l’enorme vantaggio accumulato nella prima parte, con il qatariota che ha conquistato meritatamente la sua quinta Dakar, mettendo nel mirino le otto di Peterhansel. Altra piazza d’onore per l’alsaziano della Prodrive, dopo quella della scorsa edizione, che può consolarsi con le sette vittorie parziali ottenute, mentre chiude il podio della generale Lucas Moraes, bravo a mettersi dietro le due Toyota di Giniel De Villiers e di Henk Lategan. Chiude al 6° posto Martin Prokop che precede Juan Cruz Yacopini (7°), Wei Han (8°), Sebastian Halpern (9°) e Guerlain Chicerit (10°).

VAN KASTEREN INTERROMPE IL DOMINIO DI KAMAZ

Nei truck il successo va a Janus Van Kasteren che, oltre a vincere la sua prima Dakar, è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio dell’armata Kamaz, che in 22 anni ha trionfato in ben 19 volte, con Tatra (2001), Man (2007) e Iveco (2012 e 2016) a interrompere una sequenza impressionante. Dietro all’olandese, chiude al secondo posto l’edizione 2023 il ceco Martin macik davanti all’altro olandese Mitchel Van Den Brink. Per quanto riguarda la tappa odierna, il successo è andato al lituano Vaidotas Paskevicius (Fesh Fesh Team), davanti proprio all’olandese dell’ Eurol Team Rooy Iveco e al ceco Jaroslav Valtr.

Vincenzo Buonpane