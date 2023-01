Dopo aver trionfato nella speciale di ieri, Sebastien Loeb si è ripetuto anche nella tappa odierna, la prima disputata nello scenario dell’Empty Quarter, facendo salire a quattro le sue affermazioni nella Dakar 2023.

VISTA SECONDO POSTO

Speciale dominata per l’alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme che, dopo i 274 km previsti, si è imposto sul connazionale Guerlain Chicherit (GKC Motorsport) e sull’unica Audi rimasta superstite di Mattias Ekström. Per lo svedese, dopo il secondo posto di ieri, un piazzamento utile più per il morale che per la classifica visto il ritardo considerevole dalla testa della classifica generale. E riguardo a quest’ultima, la frazione odierna ha ulteriormente infiammato la lotta per la seconda piazza, con Loeb che ha recuperato altri sei minuti sul brasiliano Lucas Moraes, oggi 4° all’arrivo.

AL-ATTIYAH IN CONTROLLO

Quinta posizione per il leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah che, viste le insidie del percorso e l’assenza al bivacco di meccanici e team di assistenza, ha giustamente gestito la sua vettura transitando al traguardo con 6’42” di distacco da Loeb. Dietro al vincitore della passata edizione, ben cinque vetture racchiuse in tre minuti, si sono date battaglia per le rimanenti posizioni con la top 10 che è stata chiusa da Henk Lategan (6°), Yazeed Al Rajhi (7°), Mathieu Serradori (8°), Giniel De Villiers (9°) e Martin Prokop (10°).

RISALGONO SERRADORI E PROKOP

Posizioni invariate per quanto riguarda la prime posizioni della classifica generale, con Al-Attiyah saldamente al comando su Moraes e Loeb, con questi ultimi divisi tra loro di poco più di 9 minuti. Balzo in avanti importante per Serradori che si issa in in P9 (ieri era 11°), mentre sale di una posizione Prokop che si porta in P6.

VAN DEN BRINK RECUPERA SU VAN KASTEREN

Tra i camion la vittoria di giornata va a Martin Van Den Brink che sfrutta al meglio la giornata no dei suoi rivali, Kasteren su tutti che ha chiuso oggi al 4° posto, per recuperare in classifica proprio sull’olandese. Solo 1’12” divide i due contendenti con le prossime tappe che saranno davvero decisive per la vittoria finale.

STAGE 12: EMPTY QUARTER – SHAYBAH (185 KM)

La seconda tappa della Marathon riporterà la carovana a Shaybah per un totale di 185 km cronometrati. Come nella frazione odierna saranno le dune a farla da protagonista, con i piloti che dovranno alternare la gestione del mezzo alla prestazione velocistica. A poche centinaia di km dal traguardo finale della Dakar 2023, quella di domani potrebbe rivelarsi una delle tappe decisive per la classifica generale.

Vincenzo Buonpane